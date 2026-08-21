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Arkadaşların hayali müzeye dönüştü: Türkpusat geleneksel savaş pusatları müzesi

Ankara Kalesi'nde açılan Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi, 15-16 kişilik bir ekibin Türk okçuluğunu canlandırma çabasının ürünü.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Arkadaşların hayali müzeye dönüştü: Türkpusat geleneksel savaş pusatları müzesi

Arkadaşların hayali müzeye dönüştü: Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi

Ankara Kalesi'nin tarihi dokusuyla harmanlanan Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi, bir grup arkadaşın geleneksel Türk okçuluğunu yaşatma hedefiyle başlattığı çalışmanın somut halini ziyaretçilere sunuyor. Müze, hem sergilediği eserlerle Türk savaş kültürünün izlerini taşıyor hem de uygulamalı deneyim imkânı vererek farklı bir kültürel buluşma alanı oluşturuyor.

Kökeni ve kuruluş hikâyesi:

Sosyolog Yusuf Yiğit ve okçulukla uğraşan arkadaş grubunun girişimiyle başlayan süreç, başlangıçta "ilk Türk okçuluğunu nasıl yaparız" sorusuyla şekillenmiş. Grup, Osmanlı ve öncesine ait örnekleri araştırarak okçuluk pratiğini yeniden canlandırma ve gerekli malzemeleri üretme üzerine çalışmış. Yiğit, sürecin ekip çalışmasıyla ilerlediğini, yaklaşık 15-16 arkadaş arasında tarih araştırması, üretim ve eser tedariki gibi görevlerin paylaşıldığını anlatıyor.

Sergi, etkileşim ve öne çıkan koleksiyonlar:

Müzede ok ve yay başta olmak üzere kılıç, kalkan, zırh ve baltalar gibi savaş araçlarının yanı sıra döneme uygun üretim teknikleriyle hazırlanmış eserler yer alıyor. Koleksiyonda 400'ün üzerinde temren harici eser örneklerinin bulunduğu belirtiliyor. Müzenin ziyaretçilere sunduğu en önemli ayrıcalıklardan biri ise sergilenen bazı parçalara dokunma ve malzemeleri elleyerek dönemin teknolojisini hissetme imkânı sağlaması; bu özellik ziyaretçilerde ayrı bir heyecan oluşturuyor.

Kurucular, başlangıç hedefinin sadece eser toplamak değil, aynı zamanda geleneksel okçuluğu yaşatmak, üretim bilgisini paylaşmak ve araştırmaları desteklemek olduğunu vurguluyor. Bu nedenle müze, sadece pasif bir sergi alanı olmaktan ziyade atölye ve rehberli gezilerle bilgi aktarımına da odaklanıyor.

Ziyaretçi profilinde üniversitelerin tarih, sanat tarihi bölümleri ve halk bilimleri alanında öğrenim görenler yoğunlukta olsa da, geleneksel okçuluğun yeniden ilgi görmesiyle ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler de müzeyi ziyaret etmeye başlamış. Yiğit, bilgilenmek veya üretim süreçleri hakkında bilgi almak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtiyor.

Proje, yerel tarih bilincini güçlendirme ve kültürel mirası uygulamalı yolla aktarma hedefi taşıyor. Ankara Kalesi gibi tarihî bir mekânda kurulmuş olması da müzenin sunumuna ayrı bir derinlik katıyor; ziyaretçiler hem mekânın atmosferini hem de sergilenen eserlerin kültürel bağlamını aynı anda deneyimliyor.

Yiğit son olarak, geleneksel okçulukla ilgili merak edenlerin ve akademik çalışma yapmak isteyenlerin müzeye başvurabileceğini yineleyerek, "Bilgi edinmek isteyen herkes bize müracaat edebilir" çağrısını yapıyor.

‘TÜRKPUSAT GELENEKSEL SAVAŞ PUSATLARI MÜZESİ&#039;, TÜRK SAVAŞ KÜLTÜRÜNÜN İZLERİNİ TAŞIYAN ESERLERİ...

‘TÜRKPUSAT GELENEKSEL SAVAŞ PUSATLARI MÜZESİ', TÜRK SAVAŞ KÜLTÜRÜNÜN İZLERİNİ TAŞIYAN ESERLERİ ZİYARETÇİLERİYLE BULUŞTURUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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