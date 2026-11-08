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Shizuoka merkezli 5,7 büyüklüğünde deprem: Aichi'de 20 yaralı

Shizuoka merkezli 5,7 büyüklüğündeki sarsıntı Aichi başta olmak üzere çevre eyaletlerde hissedildi; tsunami uyarısı yok, 20 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Shizuoka merkezli 5,7 büyüklüğünde deprem: Aichi'de 20 yaralı

sarsıntının kapsamı:

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre, yerel saatle 01.04'te merkez üssü Shizuoka eyaletinin batısı olan 5,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı 40 kilometre derinlikte meydana geldi ve Shizuoka'nın yanı sıra Aichi, Nagano, Gifu ve Mie eyaletleri dahil birçok kesimde güçlü şekilde hissedildi.

JMA ilk değerlendirmede tsunami riskinin oluşmadığını bildirdi. İlk belirlemelere göre deprem can kaybına yol açmadı, ancak komşu Aichi eyaletinde en az 20 kişi yaralandı.

yetkililerin açıklamaları ve çağrıları:

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, sarsıntının ardından bir kriz irtibat bürosu kurulduğunu duyurdu. Takaichi, depremden etkilenen bölgelerdeki sakinlere benzer büyüklükteki sarsıntılara karşı tetikte olma çağrısı yaptı.

Yetkililer, halka resmi kaynaklardan yapılacak duyuruları takip etme ve güvenlik önlemlerini sürdürme uyarısında bulundu. Olayla ilgili resmi kurumların yaptığı ilk açıklamalar, durumun izlenmeye devam edildiğini gösteriyor.

Japonya’da merkez üssü Shizuoka eyaleti olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, komşu Aichi...

Japonya’da merkez üssü Shizuoka eyaleti olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, komşu Aichi eyaletinde en az 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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