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Tamir edilen kamyonette sandalyeyle yolculuk görüntülendi

Antakya Sanayi Sitesi'nde tamir için sökülen koltuğun yerine sandalye konulan kamyonette yolculuk yapan vatandaşın görüntüleri, güvenlik kaygısı yarattı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 08:54

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tamir edilen kamyonette sandalyeyle yolculuk görüntülendi

Antakya sanayi sitesinde sıra dışı görüntü:

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Antakya Sanayi Sitesi'nde çekilen görüntüler, tamir halindeki bir kamyonetin arka bölümünün sökülmüş olduğu ve şasisinin açıkta bulunduğunu gösterdi. Videoda, kamyonetin içinde bir vatandaşın standart koltuk yerine bir sandalye üzerinde oturarak yolculuk yaptığı görüldü.

olayın ayrıntıları:

Görüntülerde, aracın arka kısmındaki parçaların söküldüğü ve şasinin ortaya çıktığı fark ediliyor. Yolculuk sırasında koltuğun yerini alan sandalye, sürücü veya yolcu tarafından kullanılıyor; bu anlar kameralara yansıdı. Olayın geçtiği yer ve görüntülerin kaydedildiği anlar net şekilde izlenebiliyor.

güvenlik ve olası değerlendirmeler:

Bu tür uygulamalar, hem iş güvenliği hem de trafik güvenliği açısından soru işaretleri doğuruyor. Kamyonetin sökülmüş parçalarla trafiğe çıkması ve koltuk yerine sandalye kullanılması, uzmanların ve yetkililerin dikkatini çekecek nitelikte. Görüntüler, benzer durumlara karşı dikkat ve önlem çağrısı niteliğinde algılanıyor.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE TAMİR İÇİN PARÇALARI SÖKÜLEN KAMYONETİN İÇERİSİNDE SANDALYEYLE YOLCULUK...

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE TAMİR İÇİN PARÇALARI SÖKÜLEN KAMYONETİN İÇERİSİNDE SANDALYEYLE YOLCULUK YAPAN VATANDAŞIN İLGİNÇ GÖRÜNTÜSÜ KAMERAYA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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