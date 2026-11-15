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Erzurum'da öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor

Erzurum Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 2026-2027 öğretim yılında İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine trafik ve yaya güvenliği eğitimi verdi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum'da öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor

Okulda başlayan eğitim çalışmaları:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Etkinlik, çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanmasını ve olası kazaların önlenmesini hedefleyen kent çapındaki çalışmaları tamamlayan bir adım olarak planlandı.

Eğitimin içeriği ve uygulamalar:

Sınıflarda gerçekleştirilen sunumlarda öğrencilere temel trafik kuralları, yaya güvenliği ve okul geçitlerinden güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri anlatıldı. Eğitimde ayrıca emniyet kemeri kullanımının hayati önemi ve trafikte bilinçli yaya ile yolcu olma konuları hem teorik açıklamalarla hem de uygulamalı gösterimlerle işlendi.

Amaç ve sürdürülebilirlik:

Emniyet yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğunu belirterek, trafik kültürünün küçük yaşta aşılanmasının önemine vurgu yaptı. Yetkililer, kent genelindeki eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti ve benzer programların diğer okullarda da uygulanacağını duyurdu.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM...

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA İBNİ SİNA İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TRAFİK EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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