Galatasaray Leao'nun golüyle devreye 2-0 önde girdi

galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarıda kontrolü elinde tutarak Rafael Leao ile erken bir üstünlük sağladı; devrenin son anında ise rakip kalecinin müdahalesi sonucu gelen golle skor 2-0'a geldi.

ilk yarı dakikalar:

6. dakikada Aleksey Batrakov'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Leao sert bir şut denedi ancak top az farkla üstten auta gitti. Bir dakika sonra Torreira'nın orta sahadan kaptığı top sonrası ceza sahasına gönderilen pası iyi takip eden Leao, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırarak skoru 1-0'a taşıdı (dk. 7).

18. dakikada Dia Saba'nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kornere gönderdi. 23. dakikada Leao'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Amed kalecisi Alban Lafont soluna uzanarak topu çıkardı. 37. dakikada Krasniqi ceza sahası içinde denedi ancak top yandan auta gitti. Devreye eklenen dakikada (45') Yunus'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Batrakov dar açıdan şutunu çekti; kalecinin eliyle müdahale ettiği top üst köşeden ağlarla buluştu ve skoru 2-0 yaptı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo

Teknik direktör: Okan Buruk

Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi, Lumbardh Dellova, David Bates, Umut Meraş, Gökhan Gül, Rayan Raveloson, Furkan Soyalp, Dia Saba, Mbaye Diagne, Gift Orban

Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Yira Sor, Mehmet Yeşil, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Mohamed Khalil, Ali Turap Bülbül, Rayan Lutin

Teknik direktör: Besnik Hasi

Goller: Rafael Leao (dk. 7), Alban Lafont (dk. 45 k.k.) (Galatasaray)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA GALATASARAY, AMED SPORTİF FAALİYETLER’İ KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI SARI-KIRMIZILILARIN 2-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.