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Beykoz sahilinde karavan temizliği: polis müdahalesi sonrası araçlar kaldırıldı

Kanlıca-Çubuklu sahil yolunda uzun süredir park halinde olan ve şikayet edilen karavanlar, polis müdahalesiyle kaldırıldı; bazıları kısa sürede geri döndü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Beykoz sahilinde karavan temizliği: polis müdahalesi sonrası araçlar kaldırıldı

Beykoz sahilinde karavanlar kaldırıldı

Beykoz ilçesinde, Kanlıca-Çubuklu arasındaki sahil yolunda uzun süredir park halinde bulunan karavanlar vatandaşların şikayetleri üzerine polis ekiplerince kaldırıldı. Bölge sakinleri, araçların çevre kirliliği ve yol güvenliği açısından sorun oluşturduğunu belirterek yetkililere başvurmuştu.

şikayetlerin odağı:

Uzun süre aynı noktalarda görülen karavanlar hem estetik hem de kullanım açısından tepki çekiyordu. Yapılan uyarıların ardından bazı sahipler araçlarını kendileri çekip götürürken, ulaşılmayan karavanlar için işlem başlatıldı. Yerel halkın yoğun şikayeti kararın uygulanmasında belirleyici oldu.

polis müdahalesi ve sonrası:

Polis ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında, sahiplerine ulaşılamayan karavanlar çekiciler yardımıyla alındı ve otoparka götürüldü. Müdahaleyi takip eden anlarda bazı araçların kısa süre içinde yeniden sahil yoluna döndüğü görüldü. Karavanların çekildiği anlar ise havadan görüntülendi, uygulamanın sahada nasıl yürütüldüğü kayıtlara geçti.

Yetkililerin uyarıları ve uygulamanın ardından bölgedeki park düzeni ve çevre temizliği konusunda kısa vadede gözle görülür bir değişiklik hedefleniyor, ancak karavanların yeniden ortaya çıkması sürecin devam eden bir sorun olduğunu gösteriyor.

Beykoz&#039;da sahil yolunda karavan temizliği: Şikayet edildi, polis tarafından kaldırıldı

Beykoz'da sahil yolunda karavan temizliği: Şikayet edildi, polis tarafından kaldırıldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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