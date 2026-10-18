Arnavutköy'de küçük çocukla gelen kişi askılarıyla 10-15 parça kıyafeti mağazadan çıkardı

Olayın gelişimi:

Arnavutköy’de bir giyim mağazasında meydana gelen hırsızlık olayı, mağazaya yanında küçük bir kız çocuğu ile giren şüphelinin davranışlarıyla başladı. Şüpheli, reyonlarda gezerken ürünleri inceliyormuş gibi yaptı ve sweatshirt, tişört ile pantolon gibi parçaları seçti. Seçtiği kıyafetleri askılarıyla birlikte kolunun üzerine dizdi ve herhangi bir ödeme yapmadan normal bir müşteri edasıyla mağazadan çıktı.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Mağaza içi güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, şüphelinin eline aldığı 10-15 parça kıyafeti askılarıyla topladığı ve telaşsız bir şekilde mağazadan ayrıldığı görülüyor. Kameradaki görüntülerde şüphelinin kapıdan çıktıktan sonra birkaç dakika dışarıda beklediği; daha sonra bölgeden uzaklaştığı yer alıyor.

İşletme sahibinin açıklamaları:

İşletme sahibi Emre Özyürek, görüntülerin ardından şüpheli hakkında şikayette bulundu. Özyürek, çalınan ürünlerin değerinin yaklaşık 10-15 bin TL olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Olayın iş yoğunluğu nedeniyle zaman zaman mağazalarında hırsızlık yaşandığını belirten Özyürek, kişinin davranışını ve aldığı ürün miktarını eleştirdi.

Mağaza tepkisi ve beklenti:

Özyürek, paylaşılan fotoğraf ve videolarla şüphelinin geri dönmesini umduklarını ancak kişinin tekrar mağazaya gelmediğini ifade etti. Olay hakkında şikayetçi olduklarını belirten işletmeci, alınan ürünlerin çok olduğunu ve ihtiyacı kadar alınmasının bile daha kabul edilebilir olacağını dile getirdi.

Yetkililerin soruşturması ve mağaza sahibinin şikâyeti doğrultusunda olayın takip edildiği, kamera kayıtlarının delil olarak kullanıldığı bildirildi. Mağaza güvenliği ve müşteri yoğunluğunun benzer olayların önlenmesinde önemli rol oynadığı vurgulanıyor.

İŞLETME SAHİBİ EMRE ÖZYÜREK AÇIKLAMA YAPTI