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Arnavutköy'de vatandaşın ihbarı makas atan iki sürücüye 181 bin lira ceza getirdi

Arnavutköy'de vatandaşın ihbar ettiği makas atan iki sürücülere toplam 181 bin lira ceza, ehliyet ve araçlara 60 gün men cezası verildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:29

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy'de vatandaşın ihbarı makas atan iki sürücüye 181 bin lira ceza getirdi

Arnavutköy'de vatandaşın ihbarı makas atan iki sürücüye 181 bin lira ceza getirdi

Arnavutköy'de trafikte art arda şerit değiştirerek tehlikeli şekilde makas atan iki otomobil, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri emniyete ileten kişi sayesinde harekete geçen polis ekipleri, kısa süre içinde sürücüleri tespit etti.

Olayın seyri ve ihbarın içeriği:

Olay, 6 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Arnavutköy'de gerçekleşti. Görüntülerde 34 NHZ 679 plakalı otomobil ile 34 NAG 704 plakalı kırmızı Opel marka otomobilin, araçlar arasında art arda şerit değiştirerek ilerlediği ve trafikte tehlike yarattığı görüldü. Vatandaşın kaydettiği bu anlar polis bildirimine dönüştü.

İdari işlem ve yaptırımlar:

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ihbar görüntülerini inceleyip plakalar üzerinden çalışma başlattı. Yapılan tespit sonunda 34 NHZ 679 plakalı aracın sürücüsünün Muhammed Ali Y., 34 NAG 704 plakalı aracın sürücüsünün ise Tunahan Ö. olduğu belirlendi.

İşlemler neticesinde Muhammed Ali Y.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G ve 73/B maddeleri kapsamında 91 bin lira, Tunahan Ö.'ye ise 46/2-G maddesi kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı. İki sürücüye toplam 181 bin lira ceza kesildi.

Ayrıca her iki sürücünün de ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu ve araçlar çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekilerek 60 gün trafikten men edildi.

Olayda ihbarı yapan vatandaşın kaydettiği saniye saniye görüntüler, makas atan araçların trafikte oluşturduğu tehlikeyi belgeleyerek yaptırım sürecinin başlangıcını sağladı.

ARNAVUTKÖY&#039;DE BİR VATANDAŞ, TRAFİKTE ART ARDA ŞERİT DEĞİŞTİREREK MAKAS ATAN 2 OTOMOBİLİ...

ARNAVUTKÖY'DE BİR VATANDAŞ, TRAFİKTE ART ARDA ŞERİT DEĞİŞTİREREK MAKAS ATAN 2 OTOMOBİLİ GÖRÜNTÜLEYİP EMNİYETE İHBARDA BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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