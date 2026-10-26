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Bremerhaven'de fırtına sırasında limandan ayrılan kruvaziyer konteyner gemisine çarptı

Mein Schiff 3, Bremerhaven'den ayrılırken şiddetli fırtınada Columbus iskelesindeki MSC Victorine'a çarptı; 2.428 yolcu ve 922 mürettebatta yaralanma yok.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bremerhaven'de fırtına sırasında limandan ayrılan kruvaziyer konteyner gemisine çarptı

Bremerhaven limanında kruvaziyer konteyner gemisine çarptı

Almanya'nın Bremerhaven kentinde, Kanarya Adaları'na hareket etmek üzere limandan ayrılmaya çalışan Mein Schiff 3, şiddetli fırtına nedeniyle Columbus iskelesinde bekleyen MSC Victorine'a çarptı. Olay, Bremen Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirildi.

Kaza anı ve hasar:

Römorkörler eşliğinde hareket eden kruvaziyer, fırtınanın etkisiyle manevra sırasında iskelede duran konteyner gemisine temas etti. Yolculardan birinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde çarpışma anı net biçimde görülüyor. Yolcu gemisinin dış yüzeyinde 10 metrelik yarık oluştu ve bazı cankurtaran filikaları parçalandı.

Videoda, 20 günlük tatilde Kanarya Adaları'na gitmekte olan bir kadın yolcunun çarpma sırasında "Sanırım yolculuk burada sona eriyor" sözleri duyuldu. Çarpmanın ardından gemide hızlı hasar tespiti yapıldı; büyük bir su alma veya anlık tehlike raporu iletilmedi.

Yolcular, mürettebat ve soruşturma:

Kaza sırasında gemide bulunan 2 bin 428 yolcu ile 922 mürettebat arasında yaralanan olmadı. Mein Schiff 3 çarpışmanın ardından Columbus iskelesine geri çekildi ve yolcular ile mürettebat geceyi gemide geçirdi.

Olayla ilgili olarak işletmeci TUI Cruises gün içinde detaylı bir açıklama yapacağını duyurdu. Soruşturma ise Bremen Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatıldı ve olayın meteorolojik koşullar ile liman manevraları bağlamında inceleneceği bildirildi.

Almanya’nın Bremerhaven kentinde, Kanarya Adalarına gitmek üzere şiddetli fırtınada limandan...

Almanya’nın Bremerhaven kentinde, Kanarya Adalarına gitmek üzere şiddetli fırtınada limandan ayrılmaya çalışan bir kruvaziyer gemisi, iskelede beklemekte olan konteyner gemisine çarptı. 2 bin 428 yolcu ile 922 mürettebatın ölümden döndüğü o anlar kameralara yansıdı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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