Kırklareli'nde kurutulmaya bırakılan esrar operasyonu: şüpheli tutuklandı

Operasyon detayları:

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada arama ve takip işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan müdahale sonucu kurutulmaya bırakılmış durumda olan uyuşturucu maddelere ulaşıldı.

Ele geçirilen madde ve süreç:

Operasyon kapsamında toplam 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Maddelerin bulunduğu yer ve durumuna ilişkin bilgiler emniyet kayıtlarına geçirildi; bulgular soruşturma dosyasına dahil edildi.

Şüpheli ve hukuki işlem:

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan İ.A., adli makamlara sevk edildi ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soruşturma ve delil değerlendirmesi emniyet ve savcılık tarafından sürdürüyor.

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