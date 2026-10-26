Babaeski'de iki araçlı plan çökertildi: üç şüpheli tutuklandı

Babaeski'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucu, göçmen kaçakçılığına yönelik organize bir faaliyet tespit edildi. Operasyonda iki aracın birlikte hareket ederek yasa dışı geçişlerde kullanıldığı belirlendi ve şüpheli araçlar trafik güvenliği sağlanarak durduruldu.

operasyon ve yakalama:

Yapılan kontrollerde araçlarda 4 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 7 yabancı şahıs ile çeşitli suçlardan aranan bir Türk vatandaşı yakalandı. Araçlarda ayrıca bir şişme bot ve ilgili aparatların ele geçirildiği bildirildi. Yakalanan yabancı uyrukluların işlemleri tamamlandıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildikleri açıklandı.

şüphelilerin adli süreci:

Olayın organizatörü oldukları iddia edilen M.G., C.S.G. ve G.C. isimli şüpheliler, Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. İfade ve soruşturma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Emniyet yetkilileri, yürütülen operasyonların ve analiz çalışmalarının, bölgedeki kaçakçılık şebekelerine yönelik takibin devam edeceğine işaret etti.

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYONDA 7 YABANCI UYRUKLU ŞAHIS YAKALANDI. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.