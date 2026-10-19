Arpalı'da miniklere gıda bilinci aşılandı

etkinlik ve amaç:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Gıda Günü kapsamında Arpalı beldesindeki Şehit Fatih Kostik İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine yönelik bir eğitim düzenlendi. Etkinlikte amaç, erken yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak ve gıda israfının önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.

eğitimin içeriği ve yaklaşımı:

Programa katılan gıda mühendisleri, öğrencilere gıdaların doğru tüketimi ve besin seçimlerinin önemi hakkında yaş düzeyine uygun anlatımlar yaptı. Sunumlarda, yiyecekleri ihtiyaç kadar almak, artıkların değerlendirilmesi ve sofrada israfı azaltmanın yolları üzerinde duruldu. Eğitim, görsel ve uygulamalı ifadelerle desteklenerek çocukların konuyu daha iyi kavraması sağlandı.

öğrencilere verilen hediyeler:

Eğitimin sonunda öğrencilere moral ve motivasyon amacıyla çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Bu jest, verilen eğitimin pekiştirilmesine ve çocukların günlük hayatlarında öğrendiklerini hatırlamalarına katkı sağlamayı hedefledi.

Etkinlik, hem öğrenciler hem de okul personeli tarafından olumlu karşılandı; katılımcılar farkındalığın artmasının gıda israfının azaltılmasına katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

ARPALI'DA ÖĞRENCİLERE GIDA İSRAFI VE SAĞLIKLI BESLENME EĞİTİMİ VERİLDİ