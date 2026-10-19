Okulda dijital güvenlik ve akran zorbalığına karşı bilinç seferberliği

Eğitimde ana mesajlar

Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, öğrencilerle bir araya gelerek internet ve sosyal medya aracılığıyla gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek kişi ve oluşumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Toplantıda, dijital ortamlarda karşılaşılan risklerin yanı sıra okul içi güvenlik ve akran zorbalığı konularında da bilgilendirme yapıldı.

dijital ortamlarda tedbirlerin önemi:

Bağrıaçık, öğrencilerin tanımadıkları kişilerle iletişim kurarken tedbirli davranmaları gerektiğini belirtti. Güvenilirliğinden emin olunmayan kişi, platform ve çevrelerden uzak durulması gerektiği ifade edildi; kişisel bilgi ve paylaşımların kontrol edilmesi, şüpheli bağlantı ve tekliflere karşı dikkatli olunması gerektiği anlatıldı.

okul güvenliği ve akran zorbalığıyla mücadele:

Gençlerin ülkenin geleceği olduğuna dikkat çeken Bağrıaçık, millî ve manevi değerlere sahip çıkmanın ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine değindi. Eğitimde, öğrencilerin güvenli, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesinin önemi öne çıktı; akran zorbalığı ile mücadelede farkındalık oluşturmanın okul iklimini iyileştireceği vurgulandı.

Sohbet ve bilgilendirmelerle son bulan etkinlikte, okul güvenliği, dijital risklere karşı bilinçlenme ve akran zorbalığıyla mücadele konularında farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bu alanlardaki çalışmaların artarak devam edeceği duyuruldu ve öğrencilere başarılı, sağlıklı bir eğitim öğretim yılı dilendi.

KİLİS’TE ÖĞRENCİLERE OKUL GÜVENLİĞİ VE AKRAN ZORBALIĞI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ