Yerel zenginlikle sürdürülebilirlik dersi: zeytin ve pamuktan geleceğe

projenin amacı ve kapsamı:

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde hayata geçirilen Atalardan Torunlara Sürdürülebilirlik: Yerel Değerlerle Sürdürülebilirlik Eğitimi projesi, Aydın’ın tarımsal mirası olan zeytin ve pamuk üzerinden öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan proje, katılımcıların yaşadıkları çevreyi tanımalarına ve doğal kaynakların korunmasına yönelik davranış değişiklikleri geliştirmelerine odaklanacak.

Beş gün sürecek eğitim programında alan gezileri, atölye çalışmaları ve uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin hem bilimsel bilgi edinmesi hem de bu bilgileri günlük yaşama taşıyabilecek beceriler kazanması amaçlanıyor. Proje, yerel üretimin sürdürülebilir yönetimi ile genç neslin çiftçilik ve tarım kültürüne ilişkin farkındalığını artırmayı da hedefliyor.

eğitim yöntemleri ve beklenen kazanımlar:

Program kapsamında düzenlenecek alan gezilerinde öğrenciler zeytinlik ve pamuk tarlalarını yerinde gözlemleyerek üretim süreçlerini öğrenecek, atölyelerde ise doğrudan uygulama deneyimi kazanacaklar. Eğitimler, teorik bilgiyi pratikle birleştiren modüller üzerinden yürütülecek ve öğrencilere çevre sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirme fırsatı sunulacak.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk açılışta, Aydın’ın yerel değerlerinin sürdürülebilirlik eğitiminde merkez alınmasının önemine dikkat çekti ve öğrencilerin elde ettikleri bilgi ile deneyimleri günlük yaşamlarına aktarmalarını vurguladı. Projenin, öğrencilere çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler olma yönünde katkı sağlaması hedefleniyor.

Yerel kaynaklar üzerinden kurgulanan bu modelin, gençler arasında sürdürülebilirlik farkındalığını artırması ve bölgesel değerlerin korunmasına yönelik uzun vadeli bir yaklaşımın temelini atması bekleniyor.

AYDIN’DA HAYATA GEÇİRİLEN PROJEYLE ÖĞRENCİLER, ZEYTİN VE PAMUK GİBİ YEREL DEĞERLERİ TANIYARAK DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONUSUNDA BİLİNÇLENECEK.