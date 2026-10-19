Tavşanlı’da yükümlülere aile içi iletişim ve çözüm odaklı eğitim

Seminerin organizasyonu ve amacı:

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde, yükümlülere yönelik Aile İçi İletişim ve Problem Çözme Becerisi başlıklı bir seminer düzenlendi. Etkinlik, katılımcıların aile içi ilişkilerde sağlıklı iletişim kurma ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretme kapasitesini artırmayı hedefledi.

Ele alınan konular:

Seminerde aile içi iletişimin önemi vurgulandı; karşılıklı anlayış ve saygı temelinde iletişim kurmanın aile bağlarını güçlendirdiği anlatıldı. Günlük yaşamda sıkça karşılaşılan çatışma ve iletişim problemlerinin tespiti, bu problemlere çözüm yolları ve çatışma yönetimi teknikleri uygulamalı örneklerle katılımcılara aktarıldı.

Hedefler ve beklentiler:

Gerçekleştirilen etkinlikle katılımcıların aile içi iletişim konusunda farkındalıklarının artırılması ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Seminerin, yükümlülerin aile ilişkilerinde daha sağlıklı davranış modelleri benimsemelerine ve günlük sorunlara çözüm odaklı yaklaşmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

TAVŞANLI’DA YÜKÜMLÜLERE AİLE İÇİ İLETİŞİM SEMİNERİ