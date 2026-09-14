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Arsin'de takla atan araçta aynı aileden beş kişi yaralandı

Arsin'in Yanbolu-Atayurt yolu Örnek Mahallesi'nde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atan araçta B.C. ile dört yakını yaralandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Arsin'de takla atan araçta aynı aileden beş kişi yaralandı

Kaza yeri ve olayın gelişimi:

Trabzon'un Arsin ilçesi Yanbolu-Atayurt yolu Örnek Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücü B.C. (51)'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yoldan çıkarak takla attığı bildirildi. Olayın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananlar ve tedavi:

Kazada araçta bulunan aynı aileye mensup B.C. (51), S.C. (40), E.C. (8), Ş.C. (11) ve A.C. (9) olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar Araklı Devlet Hastanesi ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin yürüttüğü inceleme devam ediyor.

TRABZON&#039;UN ARSİN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

TRABZON'UN ARSİN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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