Kepez'de hırdavat dükkanı alevlere teslim oldu; eşi gözyaşlarına boğuldu, itfaiye sakinleştirdi

Kepez'de hırdavat dükkanı alevlere teslim oldu; eşi gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan bir hırdavat mağazasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 19.30 sıralarında dükkan kapatılıp sahipleri ayrıldıktan kısa süre sonra başladı. Çevrede yükselen dumanı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

yangının çıkışı ve müdahale:

İhbar üzerine adrese, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapalı olan iş yerinin kepenkleri itfaiye ekipleri tarafından kırılarak müdahale başlatıldı. İçeride bulunan plastik ve parlayıcı maddeler nedeniyle yoğun duman oluştu, zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Ekipler, alevlerin bitişikteki iş yerlerine ve aynı binadaki apartman dairelerine sıçramasını önlemek için yoğun uğraş verdi. Söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında ekipler hem yangını kontrol altına almaya hem de çevrede olası bir yayılmaya karşı tedbir almaya odaklandı.

söndürme çalışması ve hasar tespiti:

İtfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yetkililer, dükkânda tiner ve boya gibi yanıcı maddelerin bulunduğunu belirtti. Kimse yaralanmadı, ancak hasarın ciddi olduğu aktarıldı.

Yangını haber alarak olay yerine gelen iş yeri sahibi ve eşi, ekiplerin müdahalesini çaresizce izledi. Gözyaşlarına boğulan kadını itfaiye görevlileri ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

tanık ifadesi:

Yangını oturduğu apartmanın balkonundan fark ederek ihbarda bulunan vatandaşlardan Tahir Aydın, "Balkonda otururken elektriklerin kesildiğini fark ettik, aşağıya baktığımızda yangını gördük. İşyeri yanıyordu komple, itfaiyeye hemen haber verdik. Dükkan komple yandı. Dükkan yeni kapanmıştı, içerisinde tiner boya gibi malzemeler vardı. Kimse yaralanmadı, ama hasar büyük" dedi.

Olayla ilgili soruşturma ve zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

İş yeri alevlere teslim oldu: Gözyaşlarına boğulan kadını itfaiye eri ve yakınları sakinleştirdi