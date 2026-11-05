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Traktör devrildi, Altınözü'nde ekiplerin çalışmasıyla sürücü kurtarıldı

Altınözü Altınkaya Mahallesi'nde ters dönen traktörün altından ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan sürücü hastanede tedaviye alındı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Traktör devrildi, Altınözü'nde ekiplerin çalışmasıyla sürücü kurtarıldı

Altınözü'de traktör kazası

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ters dönen bir traktörün sürücüsü traktörün altında kaldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Olay yeri ve kurtarma çalışmaları:

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla traktörün altında kalan vatandaş kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarma sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınarak araç trafiği ve müdahale bölgesi kontrol altına alındı.

Tedavi ve takip:

Kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi ve hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın gelişimi ve sürücünün sağlık durumu hakkında açıklamaları ilgili kurumların değerlendirmesiyle paylaşacaklarını bildirdi.

Bu tür kazalarda müdahalenin hızlı olması hayati önem taşıyor; ekiplerin zamanında ve koordineli çalışması, olayların olumsuz sonuçlarını azaltmada belirleyici oluyor.

ALTINÖZÜ’NDE TRAKTÖR ALTINDA KALAN VATANDAŞ EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

ALTINÖZÜ’NDE TRAKTÖR ALTINDA KALAN VATANDAŞ EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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