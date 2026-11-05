Boyabat'ta komşuların dikkati yangının büyümesini engelledi

olay yeri ve ilk müdahale:

Sinop'un Boyabat ilçesi Gökdere Mahallesi Çay Sokak adresinde, bir kişinin yaşadığı öğrenilen eski ahşap evde yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

yangının kontrol altına alınması:

İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile alevlerin çevreye ve evin diğer bölümlerine yayılmasını önledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ve çevredeki yapıların zarar görmesi engellendi.

soruşturma ve can kaybı bilgisi:

Evde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer çalışma sürdürüyor.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE ÇIKAN EV YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.