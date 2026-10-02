Artvin'de Özgür Özel'den fon krizi vurgusu

Artvin programı ve ziyaretler:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'de bir dizi ziyaret ve etkinliğe katılarak bölge halkına seslendi. Özel, Borçka Garnizon Şehitliği ve 18. dönem milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun kabri başta olmak üzere bölgedeki uğrak noktalarını ziyaret etti; Artvin Merkez Camii'nde cuma namazını kıldı ve Milli İrade Meydanı'nda halka hitap etti.

Ziyaret programı sırasında Özel, ayrıca Borçka Cankurtaran bölgesinde çevre mücadelesi verirken öldürülen Reşit Kibar'ın Artvin Adliyesi'nde görülen duruşmasını da izledi.

Fon krizine ilişkin iddialar:

Konuşmasında gündemdeki fon krizine dikkat çeken Özel, vatandaşın devlete emanet ettiği paraya el konulduğu iddiasını dile getirdi. Özel, Türkiye'de borsada 7 milyon hesap bulunduğunu, bunların 3,5 milyonu 10 bin lira ve altında birikime sahip olduğunu söyledi ve bu küçük yatırımcıların borsaya güvenerek birikimlerini yatırdıklarını anlattı.

Özel, 2021 ile 25 arası kapalı dönemde yaşanan gelişmeleri hatırlatarak bazı yatırımcıların ani kazanç elde edenlerin etkisiyle piyasaya girdiğini, ardından iddiasına göre fon yöneticilerinin ellerindeki pahalı fonları ve hisseleri bırakıp çekildiğini savundu. Bu süreçte, Özel'e göre 455 bin tekil yatırımcı ve 2 milyon kişi mağdur oldu.

Özel, borsadaki kaybın şu anda 3,5 trilyon lira olduğunu iddia ederek, tasfiye edilen 131 fondan kalan paranın 800 milyar olduğunu, bu vurgunun maliyetinin yaklaşık 90 milyar dolar düzeyinde hesaplandığını söyledi. Özel, bu rakamı 6 Şubat 2023'teki büyük depremin maliyetiyle kıyaslayarak, asrın felaketinin maliyeti olarak verilen 100 milyar dolar rakamına yakın bir boyutta olduğunu ifade etti.

Operasyonlara ve kadınların görüntülenmesine tepki:

Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yönelik operasyonları da eleştirdi. Sabah erken saatlerde yapılan baskınlarda bir belediye başkanının eşinin evinde, gece kıyafetiyle çekilmiş görüntülerinin internete servis edildiğini iddia ederek, bunun bilinçli olarak gündemin değiştirilmesine yönelik bir hamle olduğunu söyledi.

Özel, 'Ailem Güvende Kampanyası' adıyla yürütülen politikaları ve aile temalı söylemleri hatırlatarak, yaşanan görüntülerin bu söylemle çeliştiğini belirtti ve böyle görüntülerin basına servisi halinde milletvekilleri olarak müdahale edeceklerini kaydetti. Tartışmalı ifadelerle bazı yetkilileri sert biçimde eleştiren Özel, muhalefet olarak bu konuları takip edeceklerini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Özel, kanun teklifi verdiklerini belirterek, fazla kazananlardan alınacak paylarla mağdurların zararının kapatılmasını önerdiklerini; seçim ve iktidar vurgusu yaparak vatandaşlara umut mesajı verdi.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, ARTVİN BORÇKA GARNİZON ŞEHİTLİĞİ’Nİ VE 18. DÖNEM MİLLETVEKİLİ AYHAN ARİFAĞAOĞLU’NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ.