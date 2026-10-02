Kine Em Parkı'nda emekliler lokali için ilk çivi çakıldı

Kine Em Parkı'nda emekliler lokali projesinin başlangıcı

Batman'da emeklilerin sosyal ve kültürel yaşamını desteklemek amacıyla planlanan Emekliler Lokali projesinin ilk adımı, Kine Em Parkı'nda atıldı. Proje kapsamında kentin 5 farklı noktasında emeklilerin bir araya gelebileceği, etkinlik ve buluşma alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Çivi çakma töreni ve yağmur altında devam eden program:

Kine Em Parkı'nda düzenlenen çivi çakma töreninde ilk çiviyi Vali Ekrem Canalp çaktı. Tören sırasında etkili olan sağanak yağış, programda renkli anlara neden oldu; yoğun yağışa rağmen Vali Canalp ve protokol üyeleri konuşmalarını yağmur altında sürdürdü ve ıslanmalar, çevredeki vatandaşların da tebessüm etmesine yol açtı.

Destek ve beklentiler:

Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen, projeye verdikleri destek nedeniyle Vali Canalp'e teşekkür etti. Törende proje yetkilileri, emeklilerin hoşça vakit geçirebileceği social alanların önemine vurgu yaparak, projenin tüm emeklilere hayırlı olmasını diledi.

Törene Vali Ekrem Canalp, Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen ve vatandaşlar katıldı. Projenin ilerleyen aşamalarında diğer noktalar için de çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

BATMAN'DA EMEKLİLERİN SOSYAL YAŞAMINA KATKI SUNMAK AMACIYLA 5 FARKLI NOKTADA HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN EMEKLİLER LOKALİ PROJESİNİN İLK ADIMI KİNE EM PARKI'NDA ATILDI.