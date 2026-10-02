Kepez meclisi 34 maddelik gündemde yaşlı dostu projeler ve şehitlere vefa kararı aldı

Kepez Belediye Meclisi Ekim toplantısında yoğun gündemi tamamladı

Kepez Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısında toplam 34 gündem maddesini görüşerek önümüzdeki dönemin politikalarını şekillendirecek kararlar aldı. Toplantıya Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlık etti; oturum saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Meclis açılışında Başkan Kocagöz, salonda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk'e 'hoş geldin' dileklerini iletti. Yeni Parti Kepez İlçe Başkanlığı görevini bırakan Gökhan Ölmez'e hizmetleri için teşekkür edildi, yerine yeni meclis üyesi Hüseyin Tatara 'hayırlı olsun' temennileri iletildi. Hüseyin Tatar’dan boşalan meclis üyeliğine ise İbrahim Karakaya atandı.

Görüşmeler sırasında grup sözcülerinin söz almasının ardından Yeni Parti Meclis Üyesi Melek Çoban'ın sözleri üzerine Başkan Kocagöz, meclis içi tartışmalara ilişkin teşekkür etti.

yaşlılara yönelik çalışmalar ve festival daveti:

Toplantının sosyal belediyecilik gündeminde dikkat çeken başlıklardan biri, Yaşlı Dost Kepez projesi kapsamında düzenlenecek etkinlikler oldu. Başkan Kocagöz, Kepez’in yaşlılara yönelik hizmet ve altyapı çalışmalarını vurgulayarak, 2-3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali'ne tüm Antalyalıları davet etti. Kocagöz sözlerinde, 'Biz yaşlılarımızı camdan bakan değil, kapıdan çıkabilsinler istiyoruz' diyerek yaşlıların sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

park isimlendirmeleri, komisyon atamaları ve bağış kararı:

Meclis, Eylül ayı kararlarını oy birliğiyle kabul ettikten sonra kent belleğine ilişkin adımlar attı. Çankaya Mahallesi 6376-77-78 sokakların kesişimindeki parka Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, Fevzi Çakmak Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı ile 6165 sokak kesişimindeki parka ise Şehit Piyade Uzman Çavuş Fırat Torunoğlu adı verildi.

İmar Komisyonu üyeliğinde boşalan göreve Yeni Parti listesinden Berna Polat seçildi. Ayrıca, Mehmet Hakan Saraç tarafından belediyeye bağışlanan antik piyano, belediye bünyesindeki uygun bir müzede sergilenmek üzere kabul edildi. Meclis gündemine taşınan diğer isimlendirmeler arasında Ahatlı Mahallesi’ndeki parka Çağdaşlık Parkı, Erenköy Mahallesi’ndeki parka ise Celal Karataşlı isminin verilmesi yer aldı.

Mali planlama açısından belediyenin 2026 performans programı ile 2027 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi; bu maddeler 8 Ekim’de yapılacak ikinci birleşimde oylamaya sunulacak. Ayrıca, geçmiş dönem belediye başkanlarının isimlerinin kent içinde uygun yerlere verilmesi önergesi ile hayatını kaybeden meclis üyelerinin de isimlendirme kapsamına alınması talebi komisyona sevk edildi.

Toplantı, hem sosyal projelere hem de idari düzenlemelere odaklanan kararlarla tamamlandı; ikinci oturumda bütçe ve performans programı maddelerinin netleştirilmesi bekleniyor.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ