Kırklareli'nde tuğgeneral Erdal Köse için onurlu veda töreni

Kırklareli'de emekliliğe ayrılan komutana veda

Kırklareli'de, 55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse onuruna bir veda programı gerçekleştirildi. Tören, emekliye ayrılan komutanın askerî kariyerine saygı duruşu niteliğinde gerçekleştirildi ve kent protokolünün katılımıyla yapıldı.

Programa katılanlar:

Törene, Vali Uğur Turan ve eşi Nihal Turan ile il protokolü iştirak etti. Katılımcılar, Tuğgeneral Köse'ye hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini iletti ve veda anlarına tanıklık etti.

Vali Turan'ın mesajı:

Vali Uğur Turan törende yaptığı konuşmada, Tuğgeneral Köse'nin vatan ve millete sunduğu hizmetlerden dolayı şükranlarını belirtti ve kendisi ile eşine bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk diledi. Mesaj, emekliliğe ayrılan komutanın görev sürecine dair takdir ifadesiyle dikkat çekti.

Programa katılanlar, Tuğgeneral Erdal Köse'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun yıllar süren hizmetini anarak veda etti. Tören, resmi hitaplar ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR TURAN VE EŞİ NİHAL TURAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE, EMEKLİLİĞE AYRILAN 55’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANI TUĞGENERAL ERDAL KÖSE ONURUNA VEDA PROGRAMI DÜZENLENDİ.