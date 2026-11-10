Aşçının zamanında müdahalesi boğazına yemek kaçan yaşlı adamı hayata döndürdü

Aşçının müdahalesi hayat kurtardı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, Akse Mahallesi Meydan Sosyal Tesisleri’nde yemek yiyen A.K. boğazına yiyecek kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekti. Masadaki bir kişi ilk müdahaleyi denedi ancak başarılı olamayınca tesiste çalışan aşçı Resul Demirkıran devreye girdi.

olayın gelişimi:

Tesis içinde yemek sırasında aniden nefes almakta zorlanan yaşlı adama ilk önce aynı masadaki kişi müdahale etmeye çalıştı. Başarılı olmayan bu girişimlerin ardından Resul Demirkıran, durumu fark ederek uyguladığı Heimlich manevrası ile boğazdaki tıkanıklığı giderdi. Müdahalenin ardından A.K. yeniden nefes almaya başladı.

görüntüler ve güvenlik kayıtları:

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yaşlı adamın nefes almakta güçlük çektiği, masadaki kişinin ilk müdahalesi ve ardından aşçının hızla yardımına koşarak Heimlich manevrasını uyguladığı anlar yer alıyor. Kayıtlar, müdahalenin zamanlamasının ve yöntemin etkinliğinin görsel kanıtını sunuyor.

Yetkililer olayın ardından başka bir bilgi paylaşmazken, tesisteki personelin hızlı ve doğru müdahalesi sayesinde yaşlı adamın hayatının kurtarıldığı belirtildi.

ÇAYIROVA İLÇESİNDE YEMEK YEDİĞİ SIRADA BOĞAZINA YİYECEK KAÇAN YAŞLI ADAM, AŞÇININ UYGULADIĞI HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILDI.