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Balkondan müdahale ile kurtarıldı: anahtar içeride kalan 2 yaşındaki çocuk sağ salim

Tosya'da annesinin anahtarını içeride unuttuğu evde mahsur kalan 2 yaşındaki U.K., itfaiyenin balkon müdahalesiyle kurtarıldı; sağlık kontrolü yapıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Balkondan müdahale ile kurtarıldı: anahtar içeride kalan 2 yaşındaki çocuk sağ salim

Balkondan erişilerek kurtarıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde annesinin anahtarı içeride kalınca evde yalnız kalan 2 yaşındaki U.K., itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı. Olay, Yunusemre Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi.

olaya müdahale:

Anne, diğer çocuğunu hastaneye götürmek için evden çıktıktan sonra anahtarın içeride kaldığını fark etti. Evin kapısını açamayan aile, yaşanan panik üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşıp balkon kapısından içeri girdi ve kapıyı açtı.

çocuğun sağlık durumu ve aileyle kavuşma:

Ekiplerin müdahalesiyle annesine ve babasına kavuşan çocuk, olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

TOSYA İLÇESİNDE ANNESİNİN ANAHTARI İÇERİDE UNUTMASI SEBEBİYLE EVDE MAHSUR KALAN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK...

TOSYA İLÇESİNDE ANNESİNİN ANAHTARI İÇERİDE UNUTMASI SEBEBİYLE EVDE MAHSUR KALAN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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