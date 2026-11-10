Kurum: deprem bölgesinde enerji verimliliğiyle somut iklim adımları atıyoruz

Üçlü basın toplantısında öne çıkanlar

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen zirvede UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell ve COP31 Müzakereler Başkanı, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantı Mavi Bölge Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Basın Konferansı Salonu'nda BM'den Alexander Siaer'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Deprem bölgesi ve dirençli şehirler:

Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesinde inşa edilen konutları örnek göstererek bu projelerin iklim dirençli nitelik taşıdığını ve kullanılan yapıların enerji tüketiminde ciddi tasarruf sağladığını belirtti. Bakan, söz konusu binalarda enerji yoğunluğunun yüzde 40 azaldığını vurguladı ve projeleri sıfır atık uyumlu, enerji verimli uygulamalar olarak tanımladı.

Kurumsal hedeflerin sonuç üretmesi gerektiğine dikkat çekilerek, emisyon azaltımı hedefleri hayata geçirildiğinde 2035 yılına kadar bugünkü emisyonların yaklaşık yüzde 30 civarında azalması beklendiği ifade edildi. Bu çerçevede Türkiye'nin deprem sonrası uygulamalarının küresel ölçekte örnek teşkil ettiği mesajı verildi.

Fosil yakıt, yenilenebilir enerji ve uluslararası katılım:

Kurum, Türkiye'nin elektrifikasyon yatırımları sayesinde fosil yakıtlardan hızla uzaklaştığını belirtti. Açıklamada, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 11'inci sırada olduğu, 2040 yılına kadar enerji bağımsızlığına yönelik yatırımların sürdürüleceği ifade edildi.

ABD hükümetinin UNFCCC'den çekilmesine ilişkin soru üzerine Kurum, çekilmenin hükümet düzeyinde bir karar olduğunu ancak COP31'de özel sektör, sivil toplum ve çok sayıda Amerikan kurumunun yer aldığını hatırlattı. Katılımla ilgili olarak toplantının tarihteki en yüksek katılımlardan biri olduğu, 102 lider ve 330 bakanın burada misafir edileceği vurgulandı.

Demokratik gösteriler ve güvenlik:

Bakan, Türkiye'de barışçıl gösterilerde tutuklama olmayacağını belirtti ve COP çerçevesinde tüm misafirlerin güvenliğinin sağlanacağını söyledi. Gösteri yapmak isteyenlerin valilik koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı aracılığıyla başvuruda bulunabileceği, barışçıl gösterilere izin verileceği bildirildi.

Kurum, ülkelerin iklim dönüşümünü bir fırsat olarak görmesi gerektiğini; dönüşüme girenlerin üretim, istihdam ve ticarette avantaj sağlayacağını, girmeyenlerin ise geri kalacağını ifade etti. Konuşmaların artık sonuç odaklı olması gerektiğine dair beklentiye dikkat çekildi.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM