Sivas’ın 150 yıllık kayıp belleği albüm-arşivle aydınlanıyor

Çalışmanın kapsamı:

Turgay Kural tarafından kişisel koleksiyondan derlenen Sivas’ın Kayıp Zamanları 1875-1964 adlı albüm-arşiv kitabı, Osmanlı döneminden Erken Cumhuriyet yıllarına uzanan yaklaşık 150 yıllık görsel ve yazılı hafızayı bir araya getiriyor. Eserde daha önce yayımlanmamış fotoğraf, arşiv belgesi, yazışma, tarihi mektup ve hatıra mendili gibi materyaller bulunuyor.

Materyaller ve öne çıkan içerikler:

Kitap, kentte savaş yıllarında ve Erken Cumhuriyet döneminde yaşanan gelişmeleri, devlet erkânının ziyaretlerini, merasimleri ve açılışları görsel belgelerle aktarıyor. Toplamda 50 farklı tarihi olay ele alınırken, bu olaylara ilişkin daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış fotoğraflar ve arşiv belgeleri ilk kez aynı kaynakta toplanıyor. Çalışma yalnızca bir fotoğraf albümü olmaktan öte, Sivas’ın kent belleğini kayıt altına alan kapsamlı bir arşiv niteliği taşıyor.

Amaç ve korunma:

Çalışmanın temel hedefi, yıllar boyunca farklı kaynaklarda dağınık halde bulunan veya bugüne kadar paylaşılmamış belgeleri bir araya getirerek gelecek kuşaklara aktarmak. Bu sayede kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması, geçmişe ait bilinmeyen ayrıntıların gün yüzüne çıkarılması ve Sivas’ın görsel hafızasının sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Yayın ve himaye bilgisi:

Eser, Sivas Valiliği himayesinde kurulan Sivas Hafıza Merkezi Yayınları tarafından yayımlanacak. Akademik katkısı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğretim üyelerinden Fotoğraf Tarihi Uzmanı Öğr. Gör. Turgay Kuralın kişisel koleksiyonuna dayanıyor.

Bu çalışma, Sivas tarihinin görsel ve belge temelli belleğini merkezi bir kayda dönüştürerek kent çalışmaları, yerel tarih araştırmaları ve kültürel koruma çabalarına önemli bir kaynak sunuyor.

FOTOĞRAF TARİHİ UZMANI ÖĞR. GÖR. TURGAY KURAL, KİŞİSEL KOLEKSİYONUNDA YILLAR İÇERİSİNDE BİRİKTİRDİĞİ TARİHİ MATERYALLERİ KİTAPLAŞTIRARAK KENTİN YAKLAŞIK 150 YILLIK HAFIZASINI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI.