Karaman'da gençleri koruma seferberliği: bağımlılıkla mücadelede eşgüdüm vurgusu

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, madde bağımlılığının önlenmesi ve yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması gündeme alındı. Toplantıda önceki oturumlarda alınan kararların uygulama durumu değerlendirilirken, sahadaki sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

toplantının gündemi ve katılımcılar:

Sunumlar kapsamında kent genelinde sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Toplantıya İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Karaman Belediyesi, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile YEDAM-Yeşilay temsilcileri katılarak yürütülen faaliyetleri ve saha gözlemlerini paylaştı.

tartışılan öncelikler ve kararların takibi:

Toplantıda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, önleyici ve koruyucu faaliyetlerin etkinliğinin artırılması ve toplumsal farkındalığın yaygınlaştırılması öncelikleri olarak belirlendi. Katılımcılar, okullar, sağlık kuruluşları ve sosyal hizmet birimleri arasındaki eşgüdümün artırılmasına yönelik uygulama önerilerini ve karşılaşılan engelleri değerlendirdi.

Vali Çiçek, madde bağımlılığının toplum sağlığını ve gelecek kuşakları tehdit eden bir sorun olduğunu vurgulayarak, özellikle çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasının önemine dikkat çekti. Çiçek, toplantıda "bağımlılıkla mücadeleden taviz verilmeyecek" ifadesini kullanarak kurumların koordinasyon içinde hareket etmesinin gerekliliğini belirtti.

Toplantı, önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmaların planlanması, alınan kararların izlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.

KARAMAN’DA MADDE BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİ VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARININ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI, VALİ HAYRETTİN ÇİÇEK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.