Sanayi kavşağında çarpışma: hafif ticari araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Boyabat Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana gelen kazada bir tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Olayda hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı ve araç hurdaya döndü.

Kaza yeri ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre, kavşaktan ana yola çıkmakta olan H.K. (68) idaresindeki 34 HB 4998 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde seyir halinde bulunan Y.T. (31) yönetimindeki 57 DN 255 plakalı tır çarptı. Çarpışma sonucu hafif ticari araç büyük hasar alarak hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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