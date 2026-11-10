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Sanayi kavşağında çarpışma: hafif ticari araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

Boyabat Sanayi Sitesi kavşağında tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü H.K. (68) araçta sıkıştı, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı; durumu ağır.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sanayi kavşağında çarpışma: hafif ticari araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

Sanayi kavşağında çarpışma: hafif ticari araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Boyabat Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana gelen kazada bir tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Olayda hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı ve araç hurdaya döndü.

Kaza yeri ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre, kavşaktan ana yola çıkmakta olan H.K. (68) idaresindeki 34 HB 4998 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde seyir halinde bulunan Y.T. (31) yönetimindeki 57 DN 255 plakalı tır çarptı. Çarpışma sonucu hafif ticari araç büyük hasar alarak hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

BOYABAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA TIRIN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ AĞIR...

BOYABAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA TIRIN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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