Dönüşümün anahtarı: finansman, iş birliği ve risk paylaşımıyla iklim hedeflerine ulaşmak

COP31'de iş birliği ve finansman ön plana çıktı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın ikinci gününde Türkiye İş Bankası, iklim finansmanına odaklanan bir dizi oturum ve panelle sürdürülebilir dönüşümün finansman boyutunu gündeme taşıdı. Banka, etkinlik kapsamında düzenlenen programına Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreniyle başladı ve İklim Finansmanı Sahnesi'nde "İklim hedeflerinden dayanıklılığa: Dönüşümü ölçeklendirmek için finansmanı harekete geçirmek" başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

Panelde öne çıkan mesajlar:

Paneli yöneten UNEP FI İklim Değişikliği Lideri Kai Remco Fischer'in moderatörlüğünde konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ozan Gürsoy, iklim hedefleri ile geçiş planlarının birbirinden ayrılamayacağını vurguladı. Gürsoy, "Hedef aslında varmak istediğimiz yer, geçiş planımız ise oraya nasıl ulaşacağımızı gösteren yol. Farkı oluşturan ise yolculuğun kendisi" diyerek, politika yapıcılar, uluslararası finans kuruluşları, finansal kuruluşlar ve müşterilerin eş zamanlı ve koordineli hareket etmesi gerektiğini belirtti. Gürsoy, sözlerini, "Taraflardan biri geride kalırsa hedefe ulaşmak mümkün değil" ifadesiyle güçlendirdi.

Panelde ayrıca Standard Chartered Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı ve Karma Finansman Programları Başkanı John Murton ile EBRD Yeşil Finansal Sistemler İklim Stratejisi ve Uygulama Direktörü Ksenia Brockmann yer aldı. Murton, gelişmekte olan piyasalarda şirketlerin emisyon verilerine erişim ve güvenilir geçiş planı hazırlama zorluklarına dikkat çekti ve şirketlerin bugünden uygulanabilecek adımları planlamasının önemini vurguladı. Murton, iklim riskinin finansal riskten ayrı değerlendirilemeyeceğini, dönüşüm yatırımlarını erken yapan şirketlerin daha dayanıklı olacağını ifade etti.

Bankanın hedefleri ve somut adımlar:

Gürsoy, İş Bankası'nın finansman portföyü için 2050 net sıfır hedefi belirlediğini açıkladı. Banka, ayrıca karbon yoğunluğu en yüksek sekiz sektörde 2030 için emisyon yoğunluğu hedefleri oluşturduğunu ve bu hedeflere ulaşmak üzere ara hedefler belirlediğini paylaştı. EBRD'den Brockmann ise finans kuruluşlarının geçiş planlarını birlikte geliştirmesinin önemine işaret ederek, müşteriler ve finansal kuruluşlar arasında yapılan araştırmalara göre katılımcıların %50'sinin geçiş planlaması sürecine başladığını, %20'den fazlasının ise planlarını kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Günün panelleri: sürdürülebilir enerji, sanayi ve lojistik

İş Bankası standındaki günün ilk oturumu "Geleceğe Güç Vermek: Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Yatırımları" başlığını taşıdı. Panelde TAV Havalimanları Holding Çevresel ve Sosyal Uyum Müdürü Almila Dilara Çelik, Türkerler Holding Enerji ve Sağlık Yatırımları CFO'su Ahmet Yıldız ve Tersan Tersanecilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Paksu konuştu. Paneli yöneten İş Bankası Proje Finansmanı Birim Müdürü Canan Gürsel, sürdürülebilir enerji ve altyapı dönüşümünde kamu politikalarının yanı sıra reel sektör öncülüğünün ve finans dünyasının desteğinin önemini vurguladı.

Panel katılımcıları, yenilenebilir enerji yatırımlarında yeni kapasite oluşturmanın yanı sıra dijitalleşme, maliyet yönetimi ve çevresel-sosyal sorumlulukların önemine dikkat çekti. Almila Dilara Çelik, havalimanlarında karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim risklerinin birlikte ele alınması gerektiğini aktarırken, Ahmet Paksu denizüstü rüzgar enerjisinde Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyeline işaret etti.

Sektörel dönüşüm ve finansman modelleri:

Günün ikinci yarısında sanayi, yeşil sanayileşme ve lojistik konuları ele alınacak. Türkiye İş Bankası Kurumsal Krediler Tahsis Birim Müdürü Tülay Yılmaz Ayçin'in moderatörlüğünü üstleneceği "Karbon Yoğun Sektörlerde Stratejik Yaklaşımlar" oturumunda Borçelik ve Çimsa yöneticileri yol haritalarını paylaşacak. Takip eden panel olan "Sermayeden Karbon Azaltımına: Yeşil Sanayileşmenin Finansmanı" ise IFC, Şişecam ve Siemens Finansal Hizmetler Türkiye temsilcilerinin katılımıyla sanayide karbon azaltımını destekleyen yatırım ve finansman modellerini ele alacak.

Günün son paneli, Türkiye İş Bankası Kurumsal ve Ticari Bankacılık Satış Birim Müdürü Ebru Aslan moderatörlüğünde "Dönüşümün Rotası: Lojistik ve Ulaşımda Karbonsuzlaşma" başlığıyla gerçekleştirilecek. Alışan Lojistik, Toyota Pazarlama Türkiye ve Tırsan temsilcileri, lojistik ve ulaşımda karbonsuzlaşma stratejilerini ve sektörel dönüşümün ihtiyaçlarını tartışacak.

COP31 boyunca İş Bankası, iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm odaklı oturumlara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Banka, İklim Finansmanı Merkezi'ndeki standında katılımcıları ağırlamayı planlıyor ve zirvede kurulacak iş birliklerinin iklim eylemine kalıcı, somut katkılar sağlamasını amaçlıyor. Panel takvimi, oturum başlıkları ve konuşmacı detaylarına bankanın web sitesi üzerinden ulaşılabilecektir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OZAN GÜRSOY