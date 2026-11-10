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Bıçaklı saldırı Atakum'da tutuklamayla sonuçlandı, uyuşturucu karşılığı rapor iddiası

Samsun Atakum'da doktor M.C. sol kolundan bıçaklandı; şüpheli M.F.İ. tutuklandı, doktorun uyuşturucu karşılığı rapor düzenlediği iddiası var.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:10

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bıçaklı saldırı Atakum'da tutuklamayla sonuçlandı, uyuşturucu karşılığı rapor iddiası

Bıçaklı saldırı sonrası soruşturma sürüyor

Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle’de meydana gelen olayda, bir apartmanda genel cerrahi asistanı olduğu belirtilen M.C. (35), sol kolundan bıçakla yaralandı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı doktor, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yeri ve müdahale:

İddialara göre şüpheli M.F.İ. (39), aynı apartmanda asistan doktoru bıçaklayarak sol kolunda hayati tehlike oluşturabilecek bir yaralanmaya neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı doktoru hastaneye sevk ederken, emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlattı.

Şüphelinin ifadesi ve adli süreç:

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.F.İ., işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Yaklaşık üç ay önce cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında çıktığı öğrenilen şüphelinin ifadesinde, denetimli serbestlik koşullarını ihlal ettiği zamanlarda Dr. M.C.'ye uyuşturucu verdiğini ve doktorun uyuşturucu karşılığında kendisine rapor düzenlediğini iddia ettiği kaydedildi.

Nöbetçi mahkemece M.F.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve doktorun tedavi süreci yetkililer tarafından takip edilmeye devam ediyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE ASİSTAN DOKTORU BIÇAKLA YARALADIĞI İDDİA EDİLEN M.F.İ. (39) ÇIKARILDIĞI...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE ASİSTAN DOKTORU BIÇAKLA YARALADIĞI İDDİA EDİLEN M.F.İ. (39) ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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