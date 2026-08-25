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Kanlıböğet'te araçlı ziyaretlere yeni düzenleme: giriş ücreti 200 tl

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki popüler Kanlıböğet'te araçla girişler ücretlendirildi; alınan karar doğrultusunda araç başı giriş ücreti 200 TL oldu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Kanlıböğet'te araçlı ziyaretlere yeni düzenleme: giriş ücreti 200 tl

Kanlıböğet'te araçlı ziyaretlere yeni düzenleme

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaz aylarının gözde rotalarından biri olan ve berrak suyuyla bilinen Kanlıböğet'te araçla girişlerde yeni bir uygulama başladı. Bölgeye araçla ulaşmak isteyen ziyaretçiler için uygulanan tarife netleşti ve araç başına ücret alınmasına karar verildi.

Düzenlemenin içeriği ve uygulama şekli:

Yeni düzenlemeye göre, Kanlıböğet'e araçla giriş yapan her araçtan 200 TL ücret alınmaya başlandı. Düzenlemenin yetkileri, uygulama süresi ve denetim mekanizmalarına dair ayrıntılar resmi kaynaklarca duyurulmadı; uygulamanın kapsamı şu an için araçlı girişleri kapsıyor.

Ziyaretçi yoğunluğu ve olası etkileri:

Sıcak yaz günlerinde serinlemek ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin sıkça tercih ettiği alanda uygulamanın gündeme gelmesi dikkat çekti. Kararın bölgeye olan ilgiyi nasıl etkileyeceği ve ziyaretçi profilindeki değişimler önümüzdeki dönemde gözlemlenecek.

Yetkililer ve işletmeciler tarafından yapılacak ek açıklamalarla uygulamanın detayları netleştikçe, ziyaret planı yapanların güncel bilgilere göre hareket etmesi önem taşıyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE YAZ AYLARININ GÖZDE TURİZM ROTALARINDAN BİRİ OLAN VE BERRAK...

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE YAZ AYLARININ GÖZDE TURİZM ROTALARINDAN BİRİ OLAN VE BERRAK SUYUYLA BİLİNEN KANLIBÖĞET'TE ARAÇLI GİRİŞLER ÜCRETLİ HALE GETİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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