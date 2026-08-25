DPÜ rektörü Kızıltoprak'tan AFAD il müdürlüğüne ziyaret

ziyaretin amacı:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, beraberindeki heyet ile birlikte AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve planlanan risk azaltma çalışmalarının yol haritası konuşuldu.

gündemdeki çalışmalar:

Toplantıda özellikle 2027-2031 Kütahya İl Risk Azaltma Planı çerçevesinde yapılması planlanan projeler, öncelikli müdahale alanları ve kaynak paylaşımı gibi hususlar ele alındı. Heyet ile AFAD yetkilileri, planın uygulanabilirliğini artırmak için teknik ve lojistik adımlar üzerinde karşılıklı değerlendirme yaptı.

iş birliği ve teşekkür:

AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek toplantının verimli geçtiğini belirtti ve katkıları ile iş birlikleri için DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile beraberindeki heyete teşekkür etti. Görüş alışverişi, ilerleyen dönemde ortak çalışma ve destek mekanizmalarının geliştirilmesine zemin hazırladı.

Ziyaret, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve planlanan risk azaltma aktivitelerinin koordineli yürütülmesi yönünde atılan somut adımlarla sonlandırıldı.

DPÜ REKTÖRÜ KIZILTOPRAK’TAN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET