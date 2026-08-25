Dolar 48,0967 +0,05%
Euro 56,1034 +0,00%
Bist 14.493,86 -0,05%
Altın Gram 7.247,09 -0,24%
EUR/USD 1,1662 -0,05%
Brent Petrol 90,11 -0,47%
--°

DPÜ rektörü Kızıltoprak'tan AFAD il müdürlüğüne ziyaret

DPÜ rektörü Süleyman Kızıltoprak, AFAD Kütahya İl Müdürlüğünü ziyaretinde 2027-2031 Kütahya İl Risk Azaltma Planı çalışmalarını ve iş birliğini ele aldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

DPÜ rektörü Kızıltoprak'tan AFAD il müdürlüğüne ziyaret

ziyaretin amacı:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, beraberindeki heyet ile birlikte AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve planlanan risk azaltma çalışmalarının yol haritası konuşuldu.

gündemdeki çalışmalar:

Toplantıda özellikle 2027-2031 Kütahya İl Risk Azaltma Planı çerçevesinde yapılması planlanan projeler, öncelikli müdahale alanları ve kaynak paylaşımı gibi hususlar ele alındı. Heyet ile AFAD yetkilileri, planın uygulanabilirliğini artırmak için teknik ve lojistik adımlar üzerinde karşılıklı değerlendirme yaptı.

iş birliği ve teşekkür:

AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek toplantının verimli geçtiğini belirtti ve katkıları ile iş birlikleri için DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile beraberindeki heyete teşekkür etti. Görüş alışverişi, ilerleyen dönemde ortak çalışma ve destek mekanizmalarının geliştirilmesine zemin hazırladı.

Ziyaret, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve planlanan risk azaltma aktivitelerinin koordineli yürütülmesi yönünde atılan somut adımlarla sonlandırıldı.

DPÜ REKTÖRÜ KIZILTOPRAK’TAN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

DPÜ REKTÖRÜ KIZILTOPRAK’TAN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kendi emeğiyle 20 yıllık hayali gerçeğe dönüştü: köy yollarına el yapımı arazi a...
images

Kahvehanede 'yancı' afişi: izleyiciler ayrı masada oturmaya başladı
images

Kozan’da odun ateşinde kışa hazırlık: kara kazanlarda kızılcık şerbeti
images

Pandemi sonrası asılı kalan uyarı: esnaftan aileye çağrı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üsküdar'daki evde kameralara yansıyan gözaltı anı

Kendi emeğiyle 20 yıllık hayali gerçeğe dönüştü: köy yollarına el yapımı arazi aracı

İstanbul'da pozitif psikolojinin küresel buluşması: kültürlerarası iyilik arayışı

Ev hapsini ihlal eden şüpheli 18 yıllık faili meçhul soruşturmada yakalandı

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi