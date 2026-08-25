Minikler sanatta ve bilimde: Bilecik yaz çocuk atölyeleri

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Yaz Çocuk Atölyeleri, çocuklara yaz tatilini hem eğlenceli hem öğretici geçirme imkanı sunuyor. Etkinlikler, kent merkezindeki Sanat Sokağı'nda düzenleniyor ve ailelerin yoğun ilgisini çekiyor.

Programın kapsamı:

Atölyeler ücretsiz olup kontenjanlarla sınırlıdır. 3 ile 8 yaş aralığındaki çocuklar için planlanan programda çocuklara yaratıcı beceriler kazandırmak ve merak duygusunu güçlendirmek amaçlanıyor. Toplam 24 adet atölye çocukların beğenisine sunulacak.

Atölye başlıkları:

Etkinlikler arasında dondurma tasarımı, çanta süsü tasarımı, taş boyama, kitap ayracı tasarımı, uçurtma tasarımı, mozaik atölyesi, kedi sanat etkinliği, kum boyama atölyesi, fotoğraf çerçevesi tasarımı, minik kimyagerler atölyesi, fosil keşfi atölyesi, molekül topları atölyesi, marakas yapım atölyesi, çubuk baskı atölyesi, taç tasarım atölyesi, parmak kuklası yapım atölyesi, abaküs yapım atölyesi, optik sanat atölyesi, kukla yapım atölyesi, rüzgar gülü atölyesi, kalem süsü atölyesi, rüzgar kapanı atölyesi, kapı süsü atölyesi ve origami atölyesi yer alıyor.

Bilecik Belediyesi yetkilileri, atölyelerin çocukların el becerisini, yaratıcılığını ve bilimsel merakını geliştirecek biçimde planlandığını belirtiyor; ailelerin kayıt ve kontenjan bilgileri için belediye duyurularını takip etmeleri isteniyor.

ÇOCUKLAR YAZ ÇOCUK ATÖLYELERİNDE HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR