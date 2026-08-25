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Bahçelerine kurulan salıncak üç engelli kardeşin oyununu kolaylaştırdı

Isparta Belediyesi, Zafer Mahallesi'ndeki Zeliha-Mehmet Nezir Uğur ailesinin üç engelli çocuğu için bahçeye salıncak, kilit parke ve piknik masası yaptırdı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bahçelerine kurulan salıncak üç engelli kardeşin oyununu kolaylaştırdı

Isparta Belediyesi'nden yerinde çözüm:

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Zafer Mahallesi'nde ikamet eden Zeliha-Mehmet Nezir Uğur ailesinin bahçesine, doğuştan engelli üç çocuğun erişimini kolaylaştırmak amacıyla düzenleme yaptırdı. Uygulama kapsamında apartman bahçesine salıncak kuruldu, zemine erişimi kolaylaştırmak için toprak yola kilit parke döşendi ve dinlenme için piknik masası yerleştirildi.

yapılan düzenlemenin ayrıntıları:

7 çocuklu ailenin çocukları Betül (21), Mustafa (7) ve Zeynep (12), mahalledeki oyun parkına gitmekte güçlük çekiyordu. Çocukların en çok sevdiği aktivite salıncakta sallanmak olduğu için belediye, talep üzerine bu ihtiyacı evin bahçesinde karşılayacak bir çözüm uyguladı ve zemin katta yaşayan çocukların salıncağa rahat ulaşması sağlandı.

aile ve anne Zeliha'nın anlatımı:

Anne Zeliha Uğur, çocuklarının bir kısmının engelli dünyaya geldiğini belirterek belediyenin müdahalesinin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Uğur, yaşadıkları zorlukları ve belediyeye minnetini şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuklarla parka gitmek zor oluyordu ayrıca etrafı rahatsız ediyorlardı. Kendi bahçemizde şimdi daha rahat oynayabiliyorlar."

Yapılan düzenlemeyle engelli üç kardeş, artık bahçedeki salıncakta güvenli ve rahat biçimde vakit geçirebiliyor.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, ZAFER MAHALLESİ&#039;NDE İKAMET EDEN ZELİHA-MEHMET NEZİR...

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, ZAFER MAHALLESİ'NDE İKAMET EDEN ZELİHA-MEHMET NEZİR UĞUR ÇİFTİNİN OYUN PARKINA GİTMEKTE ZORLUK YAŞAYAN 3 ENGELLİ ÇOCUĞU İÇİN EVLERİNİN BAHÇESİNE SALINCAK KURDURDU, SALINCAK YOLUNA KİLİT TAŞI DÖŞENDİ, PİKNİK MASASI KONULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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