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Malazgirt ruhunu yaşatma çağrısı: birlik, kardeşlik ve Türkiye Yüzyılı

ASKON Erzurum Başkanı Yavuz Selim Turan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde birlik, kardeşlik ve Türkiye Yüzyılı hedefini vurguladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Malazgirt ruhunu yaşatma çağrısı: birlik, kardeşlik ve Türkiye Yüzyılı

ASKON Erzurum Şube Başkanı'nın mesajı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Zaferinin 955'inci yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, zaferin millet hafızasındaki yerini ve önemini tekrar gündeme taşıdı.

Malazgirt zaferinin tarihi ve toplumsal anlamı:

Turan mesajında, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin Anadolu’ya yerleşmesine ve bu toprakları ebedi anayurt haline getirmesine zemin hazırlayan bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Mesajda, zaferin Türk milletinin ortak hafızasında asırlardır yaşatılan kardeşlik, dayanışma ve birlik ruhunun simgesi olduğu vurgulandı.

Başkan Turan, Malazgirt'in ardından milletin sergilediği kararlı yürüyüş sayesinde asırlar boyunca süren var olma mücadelesinin dört kıtaya yayıldığını ve dünya tarihine yeni yönler kazandırıldığını ifade etti.

Geleceğe yönelik çağrı ve vurgular:

Mesajında adalet, hoşgörü, barış ve kardeşlik ilkelerinin Malazgirt ruhunun temel taşları olduğunu söyleyen Turan, bu mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Turan, karşılaşılacak zorlukların birlik ve kararlılıkla aşılacağına inandığını belirtti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen politikalar ve vizyon çerçevesinde, Türkiye Yüzyılı hedefine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi çağrısında bulundu. Turan, Malazgirt ruhunun diri tutulmasının en önemli vazife olduğunu vurguladı.

Mesajını, bu toprakları vatan kılmak uğruna canlarını feda eden büyük komutan Sultan Alparslan ve aziz şehitlere rahmet ve minnetle yad ederek tamamlayan Turan, tüm milletin Malazgirt Zaferi’nin 955'inci yıl dönümünü kutladı.

ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI YAVUZ SELİM TURAN, MALAZGİRT...

ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI YAVUZ SELİM TURAN, MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, “ZAFERLER AYI”NA VURGU YAPARAK SULTAN ALPARSLAN VE KAHRAMAN ASKERLERİNİ RAHMET VE MİNNETLE ANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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