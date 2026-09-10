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Aşkım yazışmalarıyla ortaya çıkan nakit trafiği Seferihisar soruşturmasında

Seferihisar soruşturmasında S.A., tutuklu İsmail Yetişkin ile ilişkisini 'Aşkım' yazışmalarıyla ve yüz binlerce liralık elden ödemeleri itiraf etti.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:23

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aşkım yazışmalarıyla ortaya çıkan nakit trafiği Seferihisar soruşturmasında

Soruşturmanın odağı ve ifadenin önemi:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Seferihisar Belediyesi soruşturmasında, tutuklu bulunan İsmail Yetişkin ile ilişki içinde olduğu belirtilen S.A.ın savcılık ifadesi dosyaya girdi. Dosyadaki WhatsApp yazışmalarında geçen 'Aşkım' ve 'Hayatım' gibi hitaplar ile yüz binlerce liralık para taleplerini doğrulayan S.A., savcılıkta para trafiğinin ayrıntılarını tek tek anlattı. Bu itiraflar, soruşturmanın mali boyutunu ve taraflar arasındaki yakın ilişkiyi daha somut hale getirdi.

Nakit transferleri ve aracılar:

S.A. ifadesinde, ilişki süresince defalarca para talep ettiğini ve paraların bir kısmını doğrudan Yetişkin'den nakit olarak aldığını, bir kısmının ise makam şoförleri aracılığıyla elden kendisine ulaştırıldığını kabul etti. Teslimatlarda adı geçen şoförler Aykan, Deniz ve Serter olarak belirlendi; S.A. parayı en sık getirenin Aykan D. olduğunu ve Aykan D.'nin hem kendi öz kardeşi hem de Yetişkin'in şoförü olduğunu bildirdi.

Dosyadaki mesajlara göre S.A.'nın "Aşkım Aykan'ı ne zaman göndereceksin?" sorusuna Yetişkin'in "Aşkım şimdi çıktı yola geliyor" yönünde yanıt verdiği, ardından S.A.'nın ödemeye dair teşekkür mesajı gönderdiği kayda geçti. Savcılık, elden yapılan bu transferlerin kaynağını ve yöntemlerini ayrıntılı olarak tespit etme çalışmalarını sürdürüyor.

Konut, araç ve seyahat desteği:

S.A. kira ve kişisel harcamalar için toplam 300 bin TL nakit ödeme aldığını, bu parayı 6 aylık kira ve ihtiyaçları için elden teslim olarak Yetişkin'in verdiğini söyledi. S.A., "6 aylık kira ve diğer ihtiyaçlarım için bana 300 bin TL parayı elden kendisi verdi. Ben de 6 aylık kirayı bankaya gidip ödedim" diyerek ev kirasının düzenli olarak Yetişkin tarafından karşılandığını belirtti.

Ayrıca S.A., 2025 yılının Mart ayında bedeli 765 bin TL olan bir aracı satın aldığını ve aracın 300 bin TL'lik kısmını Yetişkin'in ödediğini, kalan tutarı ise kendisi ile kardeşi Aykan D.'nin üstlendiğini anlattı. Araç alımı sürecinde Yetişkin ile sürekli iletişim halinde olduğunu, ilanları gönderip fikir aldığını ifade etti.

Soruşturma dosyasında yer alan konaklama kayıtları da S.A. tarafından doğrulandı. Antalya, Muğla ve farklı illerde yapılan konaklamaların masraflarının çoğunlukla Yetişkin tarafından nakit ödendiği belirtilirken, S.A. seyahatleri gizlemek için uygulanan yöntemi şu sözlerle açıkladı: "İsmail Yetişkin ile seyahatlerimizde genellikle iki oda tutulurdu. Resmi kayıtlarda şoförler Aykan D. veya S.Ö. ile aynı odada kalmışım gibi görünse de gerçekte İsmail Yetişkin ile aynı odada kaldım."

SGK kaydı ve çalışma iddiası:

Dosyadaki WhatsApp yazışmalarına göre sigorta ile ilgili ifadeler de sorgulandı. Mesajlarda geçen "Zeki yanımda, senin sigortanın ay sonunda yattığını söylüyor" ibaresi üzerine S.A., sigorta kaydının Zeki S.'ye ait bir iş yerinden yapıldığını, ancak bu iş yerinde fiilen çalışmadığını itiraf etti. Bu kaydın, S.A.'nın gerçek çalışma durumunu yansıtmadığı değerlendiriliyor.

S.A. beyanlarında ilişkinin kişisel boyutta olduğunu, belediyenin ihale, ödeme veya resmi işleyişine doğrudan dahil olmadığını savunsa da, savcılık elden yapılan para transferlerinin kaynağını ve belediye imkanlarının bu ilişki kapsamında kullanılıp kullanılmadığını titizlikle araştırmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında dosyadaki yazışmalar, banka ve nakit hareketleri ile konaklama ve sigorta kayıtlarının çapraz incelenmesi sürüyor.

TUTUKLU SEFERİHİSAR ESKİ BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL YETİŞKİN

TUTUKLU SEFERİHİSAR ESKİ BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL YETİŞKİN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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