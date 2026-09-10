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Yedikule bostanları tarihi işlevine geri dönüyor: İsmail Paşa Bostanı üretime açılıyor

Fatih Belediyesi, tarihi İsmail Paşa Bostanı'nı 25 bin metrekarelik alanda yeniden üretime kazandırıyor; projeyle şehir içi tarım 2026 sonuna dek canlanacak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yedikule bostanları tarihi işlevine geri dönüyor: İsmail Paşa Bostanı üretime açılıyor

yedikule bostanları yeniden üretime hazırlanıyor:

Fatih Belediyesi, Yedikule bölgesinde yer alan ve 19. yüzyıl haritalarında 'İsmail Paşa Bostanı' olarak kaydedilen yaklaşık 25 bin metrekarelik alanı yeniden tarıma kazandırma çalışması başlattı. Projenin amacı, bölgenin tarihsel üretim kültürünü yaşatmak, toprak işleme ve ürün yetiştiriciliğini artırmak olarak açıklandı.

tarihi bağlam ve mevcut durum:

Yedikule Surları’nın dibinde konumlanan alan geçmişte İstanbul’un marul, pazı, dereotu, kuzukulağı ve semizotu ihtiyacını karşılayan bostanların bir parçasıydı. Başkan Mehmet Ergün Turan, bölgenin yıllar içinde işlevini yitirdiğini ve son dönemde atıl araçlar ile istenmeyen görüntüler barındırdığını belirtti. Belediyenin hedefi, bu alanı yeniden eski fonksiyonlarına kavuşturarak şehir içi üretimi canlandırmak.

uygulama, paydaşlar ve takvim:

Proje İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Hayriye Eşbah’an tarafından planlandı; uygulama aşamasında bostacılar ve bölge paydaşlarıyla görüşmeler yürütülecek. Turan, 'Buradaki proje altını bir peyzaj düzenlemesi, bir park alanı düzenlemesi değildir' diyerek çalışmanın üretime odaklı olacağını vurguladı. Çalışmalarda beton veya benzeri malzemeler kullanmadan parselasyon yapılacak, sulama sistemleri düzenlenecek ve tahsisler sağlanacak.

Başkan Turan, projenin tamamlanma takvimiyle ilgili olarak '3-4 ay içerisinde yani 2026’ın sonuna kadar bu bölge çok nitelikli bir bostan alanına dönmüş olacak' ifadesini kullandı. Ayrıca belediyenin bu alanları doğrudan işletmeyeceği, üretimin bostacılar ve ilgili paydaşlar eliyle yürütüleceği belirtildi.

yerel üreticilerin tepkisi:

Yaklaşık altmış yıldır bostancılık yapan İsmail Şıvgın gibi yerel üreticiler, projenin açıklanmasından memnun olduklarını ifade etti. Proje kapsamında Yedikule’nin tarihi ürünleri —özellikle marul, pazı, dereotu, maydanoz ve kuzukulağı— yeniden nitelikli üretimle pazara kazandırılacak.

Belediye yetkilileri, projenin hem tarihî dokuyu koruyacağını hem de şehir içinde sürdürülebilir tarımı teşvik edeceğini belirterek, uygulama sürecinde şeffaf iletişim ve yerel paydaş katılımına önem vereceklerini açıkladı.

Fatih’teki Yedikule Bostanları yeniden canlandırılıyor

Fatih’teki Yedikule Bostanları yeniden canlandırılıyor

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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