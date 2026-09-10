Almanya'da uyarı günü tatbikatı: sirenler ve telefon alarmları sınandı

Ulusal Uyarı Günü kapsamında sistemler test edildi

Almanya genelinde, Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) öncülüğünde düzenlenen Ulusal Uyarı Günü tatbikatı bu yıl da gerçekleştirildi. Amaç, halkın deprem, yangın, elektrik kesintileri ve radyasyon gibi acil durumlara karşı hazırlığını ölçmek ve uyarı kanallarının işlevselliğini test etmekti. Etkinlik ülke genelinde 6'ncı kez uygulandı.

Sirenler ve cep telefonu uyarıları:

Tatbikat kapsamında yerel saat 11.00'de binlerce siren çaldı ve federal modüler uyarı sistemi aracılığıyla cep telefonlarına test ve bilgi amaçlı mesajlar iletildi. Telefonlara gönderilen mesajlarda Acil durum alarmı deneme uyarısı ifadesi yer aldı; cihazlarda bir dakika boyunca uyarı alarmı duyuldu. Saat 11:45'te ise uyarının sona erdiğine dair ikinci bir mesaj gönderildi.

Berlin uygulaması ve geçmiş deneyimler:

Başkent Berlin'de yapılan kontrollerde 423 sirenden 363'ünün çalıştığı kaydedildi. Geçen yıl, 30 yıl aradan sonra yeniden çalınan sirenlerde geniş çaplı aksaklıklar yaşanmıştı; ilk tatbikat olan 10 Eylül 2020 tarihli uygulama ise BBK tarafından başarısız olarak nitelendirilmişti. BBK, 2020'den bu yana her yıl eylül ayının ikinci perşembe günü uyarı günü etkinliklerini tekrarlıyor ve sistemlerin güvenilirliğini artırmaya çalışıyor.

ALMANYA'DA ULUSAL UYARI GÜNÜ KAPSAMINDA ÜLKE GENELİNDE DEPREM, YANGIN, ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE RADYASYON TEHLİKESİ GİBİ FELAKETLERE KARŞI HAZIRLIK AMACIYLA 6'NCI KEZ TATBİKAT YAPILDI.