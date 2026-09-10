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Hacamat yaptırmadan önce hekim değerlendirmesi şart

Dr. Esra Çetin Timur, hacamatın yalnızca steril şartlarda ve hekim denetiminde yapılması gerektiğini; aksi halde enfeksiyon ve kanama riski var.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hacamat yaptırmadan önce hekim değerlendirmesi şart

Hacamat yaptırmadan önce hekim değerlendirmesi şart

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarından biri olan hacamat son yıllarda ilgi çekse de, bu alanda uzman denetimi olmadan yapılan işlemler sağlık açısından risk oluşturuyor. Dr. Esra Çetin Timur, uygulamanın sade bir prosedür gibi görülmemesi gerektiğini belirtiyor.

Hacamatın riskleri ve kimler için uygun olmadığı:

Dr. Timur, hacamat öncesinde kişinin sağlık durumu, kullandığı ilaçlar, kanama riski ve mevcut hastalıkların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. "Hacamat basit bir uygulama gibi görülmemeli. Kişinin sağlık durumu, kullandığı ilaçlar, kanama riski ve mevcut hastalıkları işlem öncesinde mutlaka değerlendirilmelidir. Bu nedenle uygulamayı hekim bizzat yapmalı ve her yerde yaptırılmamalıdır."

Yanlış kişiye, yanlış zamanda veya uygun olmayan ortamda uygulandığında beklenen yarar yerine enfeksiyon, kanama ve cilt sorunları gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle işlemin yapılıp yapılmayacağına karar verirken hekim değerlendirmesi şarttır.

İlaç kullanımı ve hasta güvenliği:

Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kanama bozukluğu olanlar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde işlem öncesi ayrıntılı değerlendirme önem taşıyor. Dr. Timur, kişilerin kullandıkları ilaçları hekime bildirmesinin ve uygulamanın yetkili sağlık ortamında gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

İnternetten veya çevreden edinilen bilgilerle sağlık kararı vermemek gerektiğini belirten Dr. Timur, "Hacamat yaptıracak kişi önce hekim tarafından değerlendirilmeli, uygulamanın kendisine uygun olup olmadığı belirlenmeli ve işlem yetkili sağlık ortamında hekim tarafından bizzat yapılmalıdır." ifadesini kullandı. Ayrıca hacamatın modern tıbbi tanı ve tedavilerin yerine geçirilmemesi gerektiğini, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının ancak bilimsel ve tıbbi değerlendirme doğrultusunda ele alınması gerektiğini ekledi.

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDAN BİRİ OLAN HACAMAT, SON YILLARDA TOPLUMDA DAHA FAZLA...

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDAN BİRİ OLAN HACAMAT, SON YILLARDA TOPLUMDA DAHA FAZLA İLGİ GÖRÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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