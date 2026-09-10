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Genç pilotlar öne çıktı: Dynamic Racing Team Uşak’ta üç kategoride birincilik aldı

Dynamic Racing Team, Uşak'taki 2026 Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışları Micro, Mini ve Junior'da birincilikler alıp toplam yedi podyum kazandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Genç pilotlar öne çıktı: Dynamic Racing Team Uşak’ta üç kategoride birincilik aldı

Uşak etabında alınan sonuçlar:

Petrol Ofisi Grubu’nun ana sponsorluğunu üstlendiği Dynamic Racing Team, İzmir Karting Spor Kulübü (İKK) tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Karting Şampiyonası’nın beşinci ayağını Uşak Karting Pisti’nde tamamladı. Yarışlarda takım; Micro, Mini ve Junior kategorilerinde birincilikler elde ederek dikkat çeken bir performans sergiledi. Takım sporcuları tüm kategorilerdeki sıkı rekabet içinde toplam yedi kez podyuma çıktı.

Etap sonucu şu şekilde kaydedildi: Senior kategorisinde Ömer Ulaş Akbağ ikinci, Turhan Erin Ünlüdoğan üçüncü oldu. Junior kategorisinde Rüzgar Tırınk birinci, Tuğra Fatinoğlu ikinci sırayı aldı. Mini kategorisinde Bulut Tırınk birinciliğe ulaşırken, Can Aras Akgün ikinci oldu. Micro kategorisinde ise Ali Ersin Yücesan podyumun en üst basamağına çıktı.

Takım performansı ve gelecek adım:

Sezonun ilk yarışlarından bu yana istikrarlı sonuçlar elde eden takım, Uşak’ta da bu ivmeyi sürdürdü. Elde edilen dereceler, takımın genç pilot altyapısına yönelik yatırımlarının ve Petrol Ofisi Grubu’nun desteklerinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Özellikle Junior ve Mini kategorilerinde birinci ve ikinci sıraların alınması, takım içi rekabetin ve pilotların gelişiminin göstergesi olarak öne çıkıyor.

2026 Türkiye Karting Şampiyonası’nın altıncı ayağı 03-04 Ekim 2026 tarihlerinde Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek. Dynamic Racing Team, sezonun kalan etabına aynı hazırlık ve motivasyonla katılmayı hedefliyor; takım sonuçları ve genç pilotların ilerleyişi önümüzdeki yarışlarda da yakından takip edilecek.

PETROL OFİSİ GRUBU’NUN ANA SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİĞİ DYNAMİC RACİNG TEAM, TÜRKİYE KARTİNG...

PETROL OFİSİ GRUBU’NUN ANA SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİĞİ DYNAMİC RACİNG TEAM, TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI’NIN BEŞİNCİ AYAĞINI DA BAŞARIYLA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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