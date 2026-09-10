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Muş'ta kadınlarla yapılan eğitimde çocuklarda bağımlılık riskine erken müdahale vurgulandı

Muş'ta aile destek merkezlerindeki kadınlara yönelik seminerde, çocuklarda uyuşturucu bağımlılığı riskine karşı erken farkındalık ve destek yolları aktarıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muş'ta kadınlarla yapılan eğitimde çocuklarda bağımlılık riskine erken müdahale vurgulandı

Muş'ta düzenlenen seminerin detayları:

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından yürütülen Gençliğine İyi Bak 3: Ailene Sahip Ol projesi kapsamında, aile destek merkezlerinde eğitim alan kadınlara uyuşturucu madde bağımlılığından korunma ve erken farkındalık konularında seminer verildi.

Semineri veren Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl, çocukların yalnızca maddi ihtiyaçlarının karşılanmasının yeterli olmadığını belirterek; ilgi, sevgi, güven ve sağlıklı iletişimin riskli davranışlara karşı koruyucu olduğunu vurguladı.

erken uyarı işaretleri:

Bingöl, çocuklarda ve gençlerde dikkat edilmesi gereken belirtiler olarak arkadaş çevresinde ani değişiklik, aileden uzaklaşma, içine kapanma, okul başarısında düşüş, aşırı öfke ve günlük alışkanlıklardaki değişimleri sıraladı. Bu tür değişikliklerin sistematik olarak takip edilmesinin önemine dikkat çekti.

ailelerin ve kurumların rolü:

Uzman, risk gözlemlendiğinde çocukların suçlanmaması veya baskı altına alınmaması gerektiğini; bunun yerine sakin, güvene dayalı bir iletişim kurulmasının öncelikli olduğunu söyledi. Ayrıca bağımlılıkla mücadelede sadece ailelerin değil, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da iş birliği yapmasının gerekliliğine işaret etti.

Bingöl, sorun yaşandığında durumu gizlemek yerine erken dönemde uzmanlardan ve ilgili kurumlardan destek alınmasının önemini vurguladı. Seminer, katılımcıların soru ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla amaç, ailelerin uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi ve çocukların risklerden korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasıdır.

MUŞ’TA AİLE DESTEK MERKEZLERİNDE EĞİTİM ALAN KADINLARA YÖNELİK UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞINDAN...

MUŞ’TA AİLE DESTEK MERKEZLERİNDE EĞİTİM ALAN KADINLARA YÖNELİK UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KORUNMA VE ERKEN FARKINDALIK KONULARINDA SEMİNER DÜZENLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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