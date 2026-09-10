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tgs ağustos performansıyla aylık rekoru yeniden yazdı

TGS Yer Hizmetleri, Ağustos 2026'da 92.161 uçuş ve 15.336.188 yolcuya hizmet vererek aylık bazda kuruluş rekoru kırdı; verimlilik %6,6 arttı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

tgs ağustos performansıyla aylık rekoru yeniden yazdı

tgs ağustos performansıyla aylık rekoru yeniden yazdı

TGS Yer Hizmetleri A.Ş., 2026 yılı Ağustos ayında hizmet verdiği tüm istasyonlarda 92.161 uçuş ve 15.336.188 yolcuya hizmet vererek kuruluş tarihinin aylık bazda en yüksek seviyesine ulaştı. Şirket, bu rakamlarla aylık rekor kırdığını açıkladı.

rekor rakamların detayları:

Ağustos 2026 verilerine göre TGS, hizmet sunduğu istasyonlardaki uçuş ve yolcu sayılarını yeni bir zirveye taşıdı. Şirket açıklamasında, söz konusu dönemde kaydedilen bu performansın aylık bazdaki tüm zamanların en yüksek düzeyini işaret ettiği belirtildi. Veriler, TGS'nin operasyonel kapasitesinin artışını ve talebe paralel hizmet yoğunluğunu ortaya koyuyor.

operasyonel iyileştirmeler ve şirket açıklaması:

TGS, 2025 yılı Ağustos ayına kıyasla operasyonel süreçlerde yapılan iyileştirmeler sayesinde Ağustos 2026'da %6,6 verimlilik artışı sağlandığını bildirdi. Şirketin LinkedIn hesabından yapılan açıklamada, 'Operasyonel mükemmeliyet anlayışımız, güçlü insan kaynağımız ve dünya standartlarındaki hizmet kalitemizle yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bu başarının sahadaki özveri, ekip ruhu ve iş ortaklarıyla sürdürülen iş birliğinin somut sonucu olduğu vurgulanarak, rekorlara katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşları, iş ortakları ve müşterilere teşekkür edildi. TGS, bu performansla büyüme yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor.

TGS YER HİZMETLERİ A.Ş., 2026 YILI AĞUSTOS AYINDA HİZMET VERDİĞİ TÜM İSTASYONLARDA 92 BİN 131 UÇUŞ...

TGS YER HİZMETLERİ A.Ş., 2026 YILI AĞUSTOS AYINDA HİZMET VERDİĞİ TÜM İSTASYONLARDA 92 BİN 131 UÇUŞ VE 15 MİLYON 336 BİN 188 YOLCUYA HİZMET VEREREK EN YÜKSEK UÇUŞ VE YOLCU RAKAMINA ULAŞTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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