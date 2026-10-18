ASO Ankara’da kadın girişimciliğini güçlendirecek beş paket açıkladı

ASO’dan Ankara örneğine dayanan yol haritası

Ankara Sanayi Odası (ASO), kadın girişimciliğinin bilgi ve yetkinlik birikimini ekonomik çıktılara dönüştürmek üzere hazırlanmış "Kadın Girişimciliğinde Dönüşüm Açığı: Ankara Örneği" başlıklı bir rapor yayımladı. ASO Araştırma Merkezi ASOSİTAM ve ASO Kadın Girişimciliği Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan çalışma, sahadan elde edilen nicel ve nitel verileri bir araya getirerek hem tespitler hem de uygulamaya dönük politika önerileri sunuyor.

Araştırmanın kapsamı ve temel bulgular:

Araştırmada 102 farklı sektörden kadın girişimcinin anket verileri ile bu gruptan seçilen 20 kişiyle yapılan derinlemesine görüşmeler değerlendirildi. Çalışma, katılımcıların eğitim düzeyi, işletme yapısı ve büyüme eğilimleri hakkında şu önemli verileri ortaya koydu:

%93ü en az lisans düzeyinde eğitim almış; %42si lisansüstü eğitim sahibiydi. İşletmelerin %70i kurucu kadın girişimciden oluşurken, incelenen firmaların yarısı 10 veya daha az çalışanla faaliyet gösteriyor ve ihracat yapanların oranı %29da kalıyordu.

Dönüşüm açığı: yenilikçilik yüksek, ekonomik etki sınırlı

Katılımcıların yeniliğe açıklık puanı 5 üzerinden ortalama 4,21 olarak ölçüldü. Raporda, eğitim ve yenilikçi yönelimin tek başına ekonomik dönüşüm sağlamadığı; büyüme, istihdam ve ihracat artışının finansman, teknik iş birliği, üretim ve pazara erişim imkanlarıyla tamamlanması gerektiği vurgulanıyor. Bu eğitim ve yetenek birikimi ile elde edilen ekonomik sonuçlar arasındaki fark, "dönüşüm açığı" kavramı çerçevesinde ele alındı.

Çalışma ayrıca, işi kendi kuran kadınların büyütme ihtiyacının daha belirgin olduğunu; sonradan işletmeye katılan kadınların ise firmanın mevcut altyapı ve bağlantılarından yararlandığını tespit ederek, destek mekanizmalarının bu farklı başlangıç şartlarına göre tasarlanması gerektiğini öneriyor.

Beş uygulama paketi ve "Fiili Yönetim Kriteri"

Raporda beş ana uygulama paketiyle ihtiyaçlara karşılık verilebileceği önerildi. Öne çıkan paketler şunlar:

1. Bakım ve Zaman Maliyeti Paketi: OSB ve teknoparklarda çocuk bakım hizmetleri sunulması ile etkinliklerin gündüz ve uzaktan katılıma uygun düzenlenmesi gibi uygulamalar öneriliyor. Bu paket, bakım yükünün girişimcilik zamanına etkisini azaltmayı hedefliyor.

2. Yetki Devri ve Aile Anayasası Paketi: Aile işletmelerinde görev, yetki ve devir süreçlerini yazılı kurallarla düzenleyecek danışmanlık ve hukuki destekler öngörülüyor.

3. Finansmana Erişim ve Ölçeklenme Paketi: Kredi garantileri, yatırımcı eşleştirmeleri, yatırıma hazırlık desteği ve ihracat siparişlerine yönelik işletme sermayesi erişimi gibi mekanizmalarla ölçeklenme kolaylaştırılacak.

4. Köprü Kurucu Ağ ve Kamuya Erişim Paketi: Yeni pazarlara açılma, üniversitelerle iş birlikleri ve kamu imkanlarından yararlanma biçiminde kadın girişimcilerin yakın çevresinin ötesine genişlemesini sağlayacak ağ ve aracı programlar öneriliyor.

5. ASO Kurumsal Temsil ve Görünürlük Göstergeleri Paketi: ASO içindeki komite, kurul ve heyetlerde kadın temsilinin izlenmesi ve teknik başarılarının görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Raporda ayrıca, desteklerin gerçek yönetim sorumluluğu taşıyan kadınlara ulaşmasını sağlamak için "Fiili Yönetim Kriteri" önerildi. Bu ölçüt, kadınların bütçe, yatırım, personel ve üretim kararlarında fiilen ve düzenli sorumluluk üstlenmesini; ek olarak ortaklık ya da imza ve temsil yetkisinden en az birine sahip olmasını esas alıyor.

Finansman, görünürlük ve bakım yükü: kadınların öncelikleri

Görüşmelerde sıkça dile getirilen sorunların başında finansmana erişim ve girişimci olarak kabul görme güçlükleri geldi. Sanayi ve teknoloji alanındaki bazı katılımcılar, mesleki yeterliklerini defalarca kanıtlamak zorunda kaldıklarını; bakım sorumluluklarının ise işlerini büyütmeye ayırabilecekleri zamanı kısıtladığını belirtti. Aile işletmelerine ilişkin örnekler, kadınların sahada üstlendiği yönetim sorumluluğu ile resmî yetki ve mülkiyet payının her zaman örtüşmediğini gösterdi; raporda görünürlüğün ve karar yetkisinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Uygulama takvimi ve üç somut adım

ASO Başkanı Seyit Ardıç, raporun bulgularını uygulamaya dönüştürmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, üniversiteler ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu gibi paydaşlarla birlikte hareket edeceklerini açıkladı. Başkan Ardıç, önümüzdeki döneme ilişkin üç somut adımı şöyle sıraladı:

1) Fiili Yönetim Kriterini ASO destek ve teşvik programlarına kademeli olarak dahil etmek, 2) politika önerilerini ASO Teknopark ve ilgili müdürlüklerle bir uygulama takvimine bağlamak, 3) kadın girişimciliği göstergelerini yıllık olarak izleyip ilerlemeyi kamuoyuyla paylaşmak. Ardıç, "Bu birikimi daha ileriye taşımak için kadınların işletme kurma, büyütme ve yönetme süreçlerine katılımını güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve ASO Meclis Üyesi Hande Öztürk raporu değerlendirirken "Bugüne kadar kadın girişimci sayısı çoğu zaman kağıt üzerindeki ortaklıkla değerlendirildi. Oysa Kurul çalışmalarımızda işi fiilen yöneten ancak imza yetkisi babasında, eşinde veya ortağında bulunan çok sayıda kadınla karşılaşıyoruz. Bu rapor artık onları da görünür kılıyor; görünmeyeni saymak, değiştirmenin ilk şartıdır" sözleriyle fiili yönetimin önemine dikkat çekti.

ASO, hazırlanan modelin özellikle sanayi ve teknoloji yoğun illerde deneyimlenip Türkiye geneline yayılmasının önemine vurgu yapıyor. Başkan Ardıç, "Farklı illerden elde edilecek bulguların, kadın girişimciliğine yönelik daha etkili çözümler üretmemize ve bu alanda daha hızlı ilerlememize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" diyerek çalışmanın çoğaltılmasını önerdi.

Rapor, Ankara ekosistemindeki üniversiteler, OSB’ler, teknoparklar, Ar-Ge merkezleri ve savunma sanayii birikiminin kadın girişimcilerle daha etkin buluşturulmasının; eğitim ve mentorluk çalışmalarının finansman, üretim ve pazar erişimiyle eş zamanlı yürütülmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor. ASO’nun önerdiği beş paket ve Fiili Yönetim Kriteri, uygulamaya geçirildiğinde kadınların ekonomi içindeki görünürlük ve etkinliğinin artması hedefleniyor.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO), "KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE DÖNÜŞÜM AÇIĞI: ANKARA ÖRNEĞİ" BAŞLIKLI BİR RAPOR HAZIRLADI.