Denizli turizmi için birlik çağrısı

Denizli turizmi için yön belirleme çalışmaları

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Levent Altuntaş, yeni yönetimin göreve başlamasının ardından ilin turizm önceliklerini belirlemek üzere yoğun bir envanter ve istişare dönemi başlattıklarını açıkladı. Yönetimin yaklaşık 1 ay içinde üyelerle toplantılar yaparak beklenti ve talepleri topladığını belirten Altuntaş, öncelikli hedeflerin hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplumla güçlü bir iş birliği kurmak istediklerini vurguladı.

İlk öncelikler:

Altuntaş, Denizli için öncelikli yatırımların özellikle Denizli şehir merkezi ile Karahayıt ve Pamukkale bölgelerinde yoğunlaştığını söyledi. Bu üç bölgedeki tesisleşme ve altyapı çalışmalarının hızlandırılmasının, kentin konaklama kapasitesini ve turistlerin şehir içindeki kalış süresini uzatacağını belirtti. DENTUROD, bu yatırımların kazandırılması için tüm taraflarla ortak bir çalışma yürütmeyi hedefliyor.

Çok yönlü turizm potansiyeli:

Denizli'nin farklı turizm alanlarında şanslı bir şehir olduğunu vurgulayan Altuntaş, kültür turizmi açısından Laodikya ve Hierapolisteki Aziz Philip Kilisesinin önemli ziyaretçi çektiğine; termal kaynaklar açısından ise Karahayıt, Pamukkale, Sarayköy ve Gölemezli bölgelerinin değerli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, spor turizmi ve kültür-sanat organizasyonlarındaki artışın il genelinde olumlu hareketlilik yarattığını söyledi. Tüm bu alanların değerlendirilmesiyle konaklama sayısının artırılmasının temel hedef olduğunu ifade etti.

Rekabet ve eksikler:

Altuntaş, Denizli'nin tesisleşme bakımından iyi bir konumda olmasına rağmen, rakip illerle kıyaslandığında bazı eksikliklerin bulunduğunu belirtti. Termal turizmde Afyon bölgesinin yatak kapasitesine göre Denizli'nin bir adım geride olduğunu; kültür turizmi karşılaştırmasında ise Nevşehir Kapadokya bölgesinin seviyesinin henüz yakalanmadığını söyledi. Bu farkların kapatılması için otelcilerin, derneğin ve kamu kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Denizli’nin artık turizm anlamında kenetlenmesi gerekiyor ifadesini kullanan Altuntaş, şehrin en önemli varlıklarından birinin turizm olduğunu, bu alanda ortak bir hedef ve irade oluşturulması gerektiğini belirtti. DENTUROD'un bu noktada birleştirici bir rol üstlenmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik:

DENTUROD yönetimi, dernek içinde komiteler ve komisyonlar kurarak yapının kişilere bağlı kalmadan kurumsallaşmasını amaçlıyor. Bu yaklaşımın, hem mevcut projelerin daha sağlıklı yürütülmesini sağlayacağını hem de derneğin bizden sonra da etkin bir şekilde sürdürülebilmesine katkı sunacağını aktardı. Altuntaş, yapılacak çalışmaların Denizli'nin turizm gelirini ve kalitesini artırmayı hedeflediğini yineledi.

Altuntaş'ın belirttiği öncelikler ve iş birliği çağrısı, Denizli'nin turizm potansiyelinin sistematik şekilde değerlendirilmesi ve eksiklerin kapatılması yönünde yeni bir ivme sağlama amacı taşıyor.

DENİZLİ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER DERNEĞİ (DENTUROD) BAŞKANI LEVENT ALTUNTAŞ, DENİZLİ TURİZMİNİN ÖNCELİKLERİNİ BELİRLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ