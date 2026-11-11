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Assam'da Kalküta seferini yapan tren raydan çıktı: 7 yaralı

Guwahati yakınlarında Assam-Kalküta-Sairang seferini yapan yolcu treninin lokomotif dahil 6 vagonunun raydan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Assam'da Kalküta seferini yapan tren raydan çıktı: 7 yaralı

Assam yakınlarında yolcu treni raydan çıktı

Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Guwahati kentinin yakınlarında, Assam-Kalküta-Sairang seferini yapan yolcu treninin lokomotif dahil 6 vagonu raydan çıktı. Olayda 7 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle hat üzerinde hizmetler kısa süreli aksadı ve yetkililer bölgeyi güvenlik altına aldı.

Kazanın görüntüleri ve makinistin ifadeleri:

Lokomotif içinde kaydedilen görüntülerde makinistin, fren basıncının düşmediğini belirttiği ve imdat frenini çekmesine rağmen frenlerin tutmadığını söylediği duyuluyor. Görüntülerde lokomotifin daha sonra bir barikata çarpması ve bunun sonucunda raydan çıkması görülüyor.

Soruşturma ve ilk değerlendirme:

Kazanın nedeni henüz resmen belirlenmedi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, teknik arızalar, hat durumu ve işletme prosedürleri dahil olmak üzere birkaç olası etmeni inceleyeceklerini açıkladı.

Resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları geldiğinde ek bilgi paylaşılacağı bildirildi.

Hindistan’da yolcu treninin lokomotif dahil 6 vagonunun raydan çıkması sonucu 7 kişi...

Hindistan’da yolcu treninin lokomotif dahil 6 vagonunun raydan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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