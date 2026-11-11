Dolar 50,2264 +0,02%
Euro 55,8090 -0,52%
Bist 11.713,06 +0,44%
Altın Gram 6.524,34 +0,25%
EUR/USD 1,1111 -0,50%
Brent Petrol 92,86 +1,50%
--°

Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltında

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın 2-9 Kasım operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı; 3'ü tutuklandı, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltında

operasyonun kapsamı:

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-9 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Ekipler farklı noktalarda yapılan arama ve kontrol faaliyetleriyle şüpheli hareketleri takibe aldı.

ele geçirilenler:

Operasyonlar sırasında 53 gram metamfetamin, 223 gram sentetik kannabinoid, 3 adet ekstazi hap ve 265 adet sentetik ecza hapı ile birlikte 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi. Ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

soruşturma ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve adliyeye sevk edilenler arasından 3 kişi tutuklandı.

KASTAMONU&#039;DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 2-9 KASIM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU...

KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 2-9 KASIM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 11 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuyuya düşen 50'li yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi: İzmir Konak'ta inceleme
images

Erbaa'da Atatürk Caddesi'nde bir çocuğa dört köpeğin saldırısı kameraya yansıdı
images

Güllü dosyasında çözülmeyi bekleyen ses kayıtları
images

Güngören'de pencereden girerken sıkışan şüpheli itfaiye ekiplerince kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuyuya düşen 50'li yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi: İzmir Konak'ta inceleme

Erbaa'da Atatürk Caddesi'nde bir çocuğa dört köpeğin saldırısı kameraya yansıdı

Şehrin buluşma noktası yenileniyor: Cedidiye kent meydanı son rötuşlarda

Güç birliğiyle Düzce için ortak adım

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette