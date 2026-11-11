Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltında

operasyonun kapsamı:

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-9 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Ekipler farklı noktalarda yapılan arama ve kontrol faaliyetleriyle şüpheli hareketleri takibe aldı.

ele geçirilenler:

Operasyonlar sırasında 53 gram metamfetamin, 223 gram sentetik kannabinoid, 3 adet ekstazi hap ve 265 adet sentetik ecza hapı ile birlikte 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi. Ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

soruşturma ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve adliyeye sevk edilenler arasından 3 kişi tutuklandı.

KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 2-9 KASIM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 11 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI.