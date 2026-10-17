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Batman'da kardeşlik külliyesi dualarla ibadete açıldı, Mustafa Çiftçi katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman'da Kardeşlik Külliyesi Camisi'nin açılış törenine katıldı; protokol ile birlikte camide öğle namazı kıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:57

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Batman'da kardeşlik külliyesi dualarla ibadete açıldı, Mustafa Çiftçi katıldı

Batman'da kardeşlik külliyesi dualarla ibadete açıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman merkezindeki Kardeşlik Külliyesi Camisinin açılış törenine katıldı. Tören, kentin önemli programları arasında yer aldı ve bölge protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene katılan isimler:

Törene katılanlar arasında AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve diğer protokol üyeleri yer aldı. Davetliler tören alanında bakanı ve heyeti karşıladı.

Açılış öncesinde Batman İl Müftüsü dua ederek külliyenin ibadete açılmasını gerçekleştirdi. Duaların ardından cami resmen ibadete açıldı ve katılımcılara törenin akışı hakkında bilgi verildi.

Açılışın ardından ibadet ve mesajlar:

Açılışın hemen ardından Mustafa Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri camide öğle namazını kıldı. Toplu ibadet ve tören, yerel yönetim ile dinî kurumlar arasındaki iş birliğinin ve toplumsal birlik vurgusunun öne çıktığı bir program olarak kaydedildi.

Tören, kent sakinleri ve yetkililer arasında kısa süreli görüşmelere de sahne oldu; açılışın hem dini hem de sosyal bir buluşma zemini sağladığı gözlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, BATMAN’DA KARDEŞLİK KÜLLİYESİ CAMİSİ’NİN AÇILIŞINA...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, BATMAN’DA KARDEŞLİK KÜLLİYESİ CAMİSİ’NİN AÇILIŞINA KATILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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