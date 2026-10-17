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Bağdat'ta başlayan İİT dışişleri bakanları konseyi başkanlığı Türkiye'den Irak'a devredildi

Bağdat'ta başlayan İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi'nde Türkiye'den Irak'a dönem başkanlığı devri yapıldı; Filistin, Gazze ve bölgesel iş birliği gündemde.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Elif Demir

Bağdat'ta başlayan İİT dışişleri bakanları konseyi başkanlığı Türkiye'den Irak'a devredildi

Bağdat'ta İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, Türkiye'den Irak'a dönem başkanlığının devredildiği oturumla başladı. Toplantıya İİT dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Grubu Başkanı Emine Muhammed ile çeşitli uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı. Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

açılış konuşması ve öncelikler:

Toplantının açılışını yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi, 'Diyalog ve dayanışma, barışın ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesinin iki temel unsurudur' sloganıyla yaptığı konuşmada bölgesel güvenlik ve kalkınma vurgusu yaptı. Zeydi, Filistin meselesinin bölgedeki çatışmanın merkezinde olduğunu belirterek Filistin halkına adaletin sağlanmasının ve haklarının güvence altına alınmasının bölgenin güvenliği ve istikrarı için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Zeydi, serbest ticaretin korunması, ticaret yollarının güvenliği ve uluslararası koridorlarda ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi çağrısında bulundu. Irak'ın enerji şebekeleri, demiryolları, ulaşım ve dijital iletişim ağlarını birbirine bağlamayı hedefleyen kapsamlı bir girişim sunduğunu belirten Başbakan, dijital ödeme sistemleri ve ticaret platformları aracılığıyla sanayi bölgeleri arasında entegrasyon sağlanmasını amaçladıklarını söyledi.

bölgesel dayanışma ve karar süreçleri:

Zeydi, İslam dünyasının birlikte yaşama kültürünü koruma ve ekonomik, kültürel ile medya alanlarındaki dönüşümlere uyum sağlama konusunda zorluklarla karşılaştığını belirtti. Bölgesel ve uluslararası krizlerin ortak hareket ihtiyacını artırdığını söyleyen Irak Başbakanı, iş birliği ve farklılıkların kabul edilmesinin anlaşmazlıkları azaltmada ve İslam dünyasının birliğini güçlendirmede anahtar rol oynayacağını vurguladı.

Toplantıda öncelikli gündem maddeleri arasında başta Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular yer alıyor. Ayrıca siyasi, ekonomik, sosyal, insani ve kalkınma alanlarındaki karar tasarıları görüşülerek karara bağlanacak. Zeydi, İİT'nin kalkınma hedeflerine ulaşma ve ortak güvenliği güçlendirme çabalarına verdiği desteği yinelerken krizlerin önlenmesine katkılarından dolayı Pakistan'a teşekkür etti ve üye ülkelere bölgede barış ve istikrarın sağlanması için daha fazla çaba çağrısı yaptı.

Konseyin çalışma oturumları gün boyunca sürdürülecek olup görüşmelerin tamamlanması amacıyla toplantı yarın da devam edecek. Görüşmelerin, üye ülkeler arasındaki diyalog ve dayanışmayı güçlendirmesi, barışın tesisine katkı sunması ve ortak çalışma alanlarını genişletmesi hedefleniyor.

IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) 52. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ...

IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) 52. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISININ AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, FİLİSTİN MESELESİNİN BÖLGEDEKİ ÇATIŞMANIN MERKEZİNDE YER ALDIĞINI BELİRTEREK FİLİSTİN HALKINA ADALETİN SAĞLANMASININ VE HAKLARININ GÜVENCE ALTINA ALINMASININ BÖLGENİN GÜVENLİK VE İSTİKRARI AÇISINDAN TEMEL ÖNEME SAHİP OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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