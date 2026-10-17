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kaymakam yol çalışmalarını kışa hazırlık açısından yerinde inceledi

Kaymakam Fatih Yıldız, Sincik-Kahta karayolunda yürütülen çalışmaları inceledi; kış gelmeden tamamlanıp asfaltlanması ve koordinasyonun sürdürülmesini istedi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

kaymakam yol çalışmalarını kışa hazırlık açısından yerinde inceledi

Sincik-Kahta karayolu çalışmalarında son durum

Adıyaman’ın Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Sincik-Kahta karayolunda devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma sahasında yüklenici firma ve karayolları yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Yıldız, projenin kış şartları başlamadan ilerletilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kış öncesi asfaltlama talimatı:

Yıldız, yapımı tamamlanan kesimlerin kış başlamadan asfaltlanarak ulaşıma açılması yönünde talimat verdi. Bu talep, sürüş güvenliğinin artırılması ve olası ulaşım aksaklıklarının önüne geçilmesi amaçlarıyla iletildi.

Koordinasyon ve vatandaş odaklı yaklaşım:

Kaymakam, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için çalışmaların hızlandırılmasının gerektiğini belirtti ve ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti. Kaynaklardan alınan bilgi ve saha incelemeleri ışığında, yol güvenliğinin sağlanmasının ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıların azaltılmasının öncelik olduğu vurgulandı.

Çalışmaların takip edilmeye devam edeceği, gerekli yönlendirme ve denetimlerin yapılarak eksik kalan işlerin tamamlanmasının sağlanacağı bildirildi.

ADIYAMAN’IN SİNCİK KAYMAKAMI FATİH YILDIZ, SİNCİK-KAHTA KARAYOLUNDA SÜRDÜRÜLEN YOL YAPIM...

ADIYAMAN’IN SİNCİK KAYMAKAMI FATİH YILDIZ, SİNCİK-KAHTA KARAYOLUNDA SÜRDÜRÜLEN YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI İNCELEYEREK ÇALIŞMALARIN KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE İLERLETİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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